Crna jama i dalje muči stanovnike Viškova: Više od 100.000 kubika otpada još čeka sanaciju

Sanacija crne jame Sovjak kod Viškova, u kojoj se nalazi više od 100.000 kubičnih metara mulja, katrana i ulja, prema ranijim planovima trebala je biti završena tijekom prošlog mjeseca.

Međutim, industrijski otpad i dalje je ondje, na nezadovoljstvo stanovnika koji desetljećima žive u neposrednoj blizini jedne od najvećih crnih ekoloških točaka na Kvarneru, piše N1.

Među njima je i Ismet, koji živi u Marinićima, nadomak crne jame.

"Treba raseliti ove ljude jer ova jama je, nemam pojma, to je došlo do kraja, što se kaže. Koliko su ljudi radili, koliko se mučimo, osjeti se miris iz jame i što da radite, ne znam", rekao je Ismet.

Preko puta živi Miroslav, koji se uz smrad industrijskog otpada budi i liježe već desetljećima. Strahuje i zbog mogućih posljedica za zdravlje ljudi koji žive na tom području.

"Čujte, svi stari ovdje umrli su od nekog raka, neke vrste raka. Ne znam ni ja što mene čeka sutra."

Izgubio je, kaže, nadu da će se situacija uskoro promijeniti.

"Evo, već je pola godine tako. Nikoga nema, ništa se ne događa i tako... Ne znam, nemamo više vjere ni u koga. Tu se, izgleda, novac zgrće, a mi trpimo i šutimo. Što ćemo", dodao je.

"Ne vidimo da se sanacija nastavlja"

Sanacija Sovjaka zaustavljena je u siječnju, kada je raskinut ugovor s izvođačem vrijedan oko 50 milijuna eura. Razlozi su bili kašnjenje radova, ali i istraga Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) protiv vlasnika GK Grupe Roberta Gotića.

Gotić je optužen da je posao dobio uz pomoć veza i davanja mita Miroslavu Šaravanji. Šaravanja je u međuvremenu to priznao i nagodio se s EPPO-om.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović upozorava da je od zaustavljanja sanacije prošlo gotovo osam mjeseci, a radovi još nisu nastavljeni.

"Prošlo je, evo, skoro osam mjeseci i mi dan-danas ovdje stojimo, a ne vidimo da se sanacija nastavlja. Ja uvijek razumijem, naravno, svu potrebnu administraciju, ali kao što sam govorila i prije, a govorit ću i sada, predugo traje."

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poručila je 3. rujna da se radi na rješavanju problema te da se utvrđuje stanje dosad izvedenih radova.

"Ono što mi radimo, mi sada utvrđujemo stanje izvedenog. Morali smo angažirati, s obzirom na kompleksnost teme, i određene vještake te se pripremamo za nastavak radova i za novu nabavu."

Plenković prebacuje odgovornost

Premijer Andrej Plenković 3. rujna odgovarao je na pitanje strahuje li da bi slučaj s otpadom u Gospiću mogao završiti poput Sovjaka.

"Sigurno da ne", odgovorio je Plenković.

"Tu su bili neki problemi, ali ići će se to sanirati. Mislim, to govorim zato da ljudi shvate, taj Sovjak postoji od 1949., pa nije valjda... I još uvijek postoji. I to je naš problem. Okej, to se moglo pitati ne znam koliko ljudi na odgovornim dužnostima zadnjih 77 godina. Razumijete? Mislim, rješava se."

Udović ističe da je država preuzela i odgovornost i obvezu provedbe sanacije, dok bi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao djelovati kao stručno tijelo.

"Od struke se traži da zna kako, kada i na koji način provesti sanaciju, kako ove točke, tako i svih drugih, i općenito dati svoj doprinos u provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Ovo je dokaz da se ti procesi ne provode kako bi se trebali provesti."

Općina Viškovo stoga će, zaključila je načelnica, osnovati radnu skupinu koja će pratiti rad Fonda i Vlade kako bi sanacija Sovjaka, crne ekološke točke Kvarnera, što prije bila nastavljena i dovršena.