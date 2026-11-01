Crna Gora uvela vize za državljane pet zemalja: Rusija i Bjelorusija odmah uzvratile, evo što se mijenja

Putovanja u Crnu Goru od ove nedjelje podliježu novim pravilima za državljane pet zemalja koje su dosad imale povoljniji režim ulaska. Crnogorske vlasti odlučile su uvesti viznu obvezu kako bi dodatno približile svoje zakonodavstvo europskim pravilima i ispunile jednu od preostalih obveza u procesu pristupanja Europskoj uniji.

Promjene se odnose na državljane Rusije, Bjelorusije, Kine, Turske i Saudijske Arabije, uz određene iznimke za putnike koji posjeduju odgovarajuće važeće europske vize ili dozvole boravka.

Moskva i Minsk odgovorili istom mjerom

Odluka Podgorice već je izazvala diplomatske reakcije.

Rusija i Bjelorusija odlučile su primijeniti načelo reciprociteta, što znači da će i crnogorski državljani za putovanje u te zemlje morati imati vizu.

Prema informacijama crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova, Bjelorusija je viznu obvezu za građane Crne Gore uvela već 1. studenoga, dok će Rusija s primjenom novih pravila započeti 30. prosinca.

Istodobno je crnogorska vlada pokrenula postupak raskidanja postojećih sporazuma o bezviznom režimu s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom.

Kada je riječ o Turskoj, zasad nema službene potvrde o tome hoće li Ankara odgovoriti istom mjerom niti kada bi se takva odluka mogla početi primjenjivati.

Što je s Kinom i Saudijskom Arabijom?

Za razliku od Rusije i Bjelorusije, Kina zasad nije promijenila pravila za crnogorske putnike.

Crnogorski državljani i dalje mogu putovati u Kinu bez vize, a postojeći bezvizni režim ostaje na snazi do 31. prosinca 2026. godine.

U slučaju Saudijske Arabije situacija je drukčija jer je crnogorskim državljanima viza za ulazak u tu zemlju bila potrebna i prije najnovijih promjena.

Tko može ostati u Crnoj Gori bez nove vize?

Nova pravila neće se retroaktivno primjenjivati na državljane obuhvaćenih zemalja koji su u Crnu Goru zakonito ušli do kraja listopada.

Oni mogu nastaviti svoj boravak prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku njihova ulaska.

Međutim, osobe koje tek planiraju putovanje morat će prethodno pribaviti odgovarajuću vizu, osim ako ispunjavaju uvjete za neku od propisanih iznimaka.

Zahtjevi se podnose u crnogorskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima ili preko ovlaštenih viznih centara u inozemstvu.

Važan korak prema članstvu u Europskoj uniji

Usklađivanje viznog režima s pravilima Europske unije jedna je od obveza koje Crna Gora mora ispuniti u pristupnim pregovorima.

Posebno je važno za pregovaračko poglavlje 24, koje obuhvaća pravdu, slobodu i sigurnost.

Iz crnogorske vlade poručuju da je uvođenjem novih pravila ispunjena jedna od završnih obveza povezanih s tim poglavljem.

Crna Gora pregovore o pristupanju Europskoj uniji vodi još od 2012. godine. Prema navedenim podacima, dosad je privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja.

Ambicija crnogorskih vlasti ostaje završiti pristupne pregovore do kraja 2026. godine, a zatim ostvariti punopravno članstvo u Europskoj uniji 2028. godine.

Najnovija promjena viznog režima tako predstavlja još jedan korak prema europskim integracijama, ali istodobno donosi konkretne posljedice za putnike i odnose Crne Gore s državama koje su obuhvaćene novim pravilima.