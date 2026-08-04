Crna Gora šalje predstavnika na obilježavanje Oluje u Kninu: Vučić žestoko reagirao

Crna Gora će na ovogodišnjem obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu imati službenog predstavnika. Riječ je o otpravniku poslova u Veleposlanstvu Crne Gore u Hrvatskoj, koji će u ime Podgorice sudjelovati na svečanosti.

Iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova pojasnili su da je odluka donesena u skladu s uobičajenom diplomatskom praksom, posebno između susjednih država i saveznica u NATO-u.

"Prisutnost predstavnika veleposlanstva dio je redovne diplomatske prakse i izraz poštovanja prema državi domaćinu i njezinim službenim obilježavanjima, uz istodobnu potvrdu opredijeljenosti Crne Gore za njegovanje dobrosusjedskih odnosa, dijaloga, međusobnog poštovanja i regionalne suradnje", priopćili su iz Ministarstva vanjskih poslova, javljaju Vijesti.

Ministarstvo obrane nije odgovorilo je li primilo poziv za obilježavanje u Kninu niti hoće li imati svog predstavnika. Prošle godine tadašnji ministar obrane Dragan Krapović odbio je poziv, navodeći povijesni i regionalni kontekst te osjetljivost teme, prenosi N1.

Vučić: Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka

Na odluku Podgorice reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je zamjerio što je Crna Gora poslala predstavnika u Knin, ali ne i na komemoraciju srpskim žrtvama u Mrkonjić Gradu.

"Službena Crna Gora sudjeluje u proslavi Oluje, a nikoga nije poslala na komemorativno sjećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka – rekao je Vučić, prenosi RTS.

Dodao je da su očekivanja dijela javnosti nakon političkih promjena u Crnoj Gori 2020. godine bila prevelika te poručio kako Srbija mora nastaviti pružati potporu Republici Srpskoj i Srbima u Crnoj Gori, prenosi N1.

"Dobro je da sve te činjenice možemo sagledati jer ćemo biti spremniji za političke događaje koji dolaze. Moramo biti svjesni svih problema i podjela koje su nam nametnuli", izjavio je Vučić.