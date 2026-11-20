Odnosi Hrvatske i Crne Gore ponovno su u središtu pozornosti zbog otvorenih pitanja kopnenog i morskog razgraničenja. Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović u petak je poslao nedvosmislenu poruku Zagrebu, istaknuvši da njegova država neće pristati na ustupanje bilo kojeg dijela svojeg teritorija.

Govoreći na susretu s novinarima, tijekom kojeg je predstavio prioritete crnogorskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe, Ibrahimović je naglasio da Podgorica želi nastavak razgovora s Hrvatskom, ali i da ima jasne granice kada je riječ o teritorijalnim pitanjima.

„Nećemo odstupiti ni za jotu, niti dati i pedalj crnogorskog teritorija”, poručio je Ibrahimović.

Podgorica poslala diplomatsku notu Zagrebu

Crnogorski šef diplomacije potvrdio je da je Hrvatska dobila diplomatsku notu kojom Podgorica traži nastavak pregovora o razgraničenju.

Istaknuo je da otvorena pitanja između dviju država postoje više od tri desetljeća te da ih je potrebno rješavati na temelju raspoloživih dokumenata i međusobnih razgovora.

Unatoč odlučnoj poruci o teritoriju, Ibrahimović je naglasio da Hrvatsku i Crnu Goru smatra prijateljskim državama koje bi nesuglasice trebale rješavati odgovorno.

„Naše države jesu prijateljske i odgovorno treba da nastavimo rješavanje otvorenih pitanja”, kazao je.

Posebno je naglasio da pitanje Boke kotorske, prema stajalištu Podgorice, ne može biti predmet teritorijalnih ustupaka.

Ako bilateralni pregovori ne donesu rješenje, Crna Gora ne isključuje mogućnost obraćanja međunarodnim institucijama.

Hrvatska blokirala zatvaranje pregovaračkog poglavlja

Nove izjave dolaze u trenutku kada se između Zagreba i Podgorice pojavljuju dodatne nesuglasice povezane s crnogorskim pristupnim pregovorima s Europskom unijom.

Hrvatska je u četvrtak uskratila suglasnost za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15, koje se odnosi na energetiku. Zagreb se protivi i zatvaranju poglavlja 14 o prometnoj politici te poglavlja 31 o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici.

Hrvatska državna tajnica Andreja Metelko Zgombić objasnila je da su u poglavlju o energetici sporni dokumenti kojima Crna Gora, prema hrvatskom stajalištu, određuje svoj epikontinentalni pojas uz granicu hrvatskog teritorijalnog mora.

Zagreb smatra da takav pristup nije u skladu s privremenim režimom razgraničenja iz 2002. godine.

Hrvatska od Crne Gore traži potvrđivanje nekadašnje republičke granice na kopnu, dok je o konačnom morskom razgraničenju spremna pregovarati naknadno.

S druge strane, Podgorica odbacuje jednostrano utvrđivanje granice i inzistira na nastavku pregovora koji bi obuhvatili i kopno i more.

Otvorena i druga osjetljiva pitanja

Razgraničenje nije jedino pitanje koje opterećuje odnose dviju susjednih država.

Među neriješenim temama nalaze se i vlasništvo nad školskim brodom „Jadran”, obeštećenje bivših zatočenika logora Morinj te sudbina nestalih osoba.

Unatoč tim nesuglasicama, Ibrahimović je priznao da je Hrvatska imala važnu ulogu u dosadašnjem napretku Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji.

Crna Gora dosad je privremeno zatvorila 25 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, a cilj joj je završiti pregovore do kraja 2026. godine i postati članicom Europske unije 2028. godine.

Žele nastavak europskog puta

Crna Gora od 10. studenoga predsjedava Odborom ministara Vijeća Europe, a njezin mandat traje do 12. svibnja 2027. godine.

Među prioritetima predsjedanja nalaze se jačanje demokracije i vladavine prava, zaštita ljudskih prava, obrazovanje, kultura, mediji i potpora Ukrajini.

Ibrahimović smatra da napredak njegove zemlje potvrđuje kako proširenje Europske unije na zapadni Balkan ostaje ostvariv cilj.

Ipak, najnovije razilaženje oko granice pokazuje da će Zagreb i Podgorica morati riješiti niz osjetljivih bilateralnih pitanja kako bi se odnosi dviju država nastavili razvijati bez novih političkih prepreka.