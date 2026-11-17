Komisija Hrvatske biskupske konferencije „Iustitia et pax“ u utorak, 17. studenoga 2026., oglasila se priopćenjem povodom smrti Kristiana Josipa Periša, koje prenosimo u cijelosti.

Izražavajući sućut obitelji Kristiana Josipa Periša, kao Komisija Hrvatske biskupske konferencije pozvana promicati pravdu i mir, upućujemo ovo Priopćenje hrvatskoj javnosti kako bi se čuo jasni glas Crkve o pitanjima koje pritišću i opterećuju hrvatskoga čovjeka koji vapi za istinom i pravdom. Istodobno, želimo iskazati svoju solidarnost i sa svim drugim žrtvama neprimjerenog postupanja u zdravstvenoj ustanovi za koje smo saznali zahvaljujući sredstvima društvenog priopćavanja te upozoriti da unutarnje, emocionalne i međuljudske teškoće predstavljaju jednu od najdubljih dimenzija ljudske patnje.

Dostojanstvo najranjivijih mjera je čovječnosti društva

Ne prejudicirajući ničiju kaznenu odgovornost i nakane djelovanja, jasno ističemo da je moralno neprihvatljiv svaki oblik nasilja, a osobito nad vezanim i bespomoćnim čovjekom. Izražavamo stoga podršku svim mjerodavnim institucijama da ustanove cjelovitu istinu o nedavnom događaju u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ u Jankomiru, jer to zahtijeva pravo žrtve i njegove obitelji, ali i opće dobro društva. Pozivamo sve nositelje odgovornosti, od ustanove do osnivača i nadležnoga ministarstva, da preuzmu svoj dio odgovornosti i ne svode događaj na pojedinačni incident, ali ni na sredstvo političkoga nadmetanja i skupljanja političke dobiti na nevinoj žrtvi. Zadaća politike je promicati i štititi opće dobro što uključuje i stav da se nijedan zločin ne smije relativizirati.

Primjena humane prisile je čin koji se mora događati u strogo kontroliranim uvjetima, od educiranih osoba i uz strogi nadzor. Zdravstvene ustanove su mjesta pružanja zdravstvene zaštite i primjerene pomoći pacijentima, a ne gubitka njihova dostojanstva, ljudskih prava i sigurnosti. U tom smislu Komisija HBK Iustitia et Pax ističe sljedeće:

1. osuđujemo svako postupanje s pacijentima koje izlazi iz okvira propisanih protokola zdravstvene njege, kao i kliničkih protokola te pravila o pravima i zaštiti pacijenata, a osobito postupke koji ugrožavaju osnovno ljudsko pravo na život te nasilničko ponašanje nad osobama koje se ne mogu braniti;

2. iskazujemo podršku svim djelatnicima u sustavu zdravstva koji požrtvovno rade svoj posao i koji ne smiju biti etiketirani zbog neprimjerenih postupanja i needuciranosti djelatnika koji krše etičke kodekse i druge propise;

3. pozivamo medicinske djelatnike i sve one koji rade u sustavu zdravstva, kao i djelatnike u medijima, da poštuju etičke kodekse svojih profesija koji obvezuju na čuvanje profesionalne tajne i podataka o osobnoj zaštiti pojedinca. Pri tome ističemo da je prijavljivanje zlostavljanja moralna i zakonska dužnost te nijedna profesionalna tajna ne smije služiti prikrivanju nasilja. Zahvaljujemo stoga svima koji su hrabro pridonijeli tomu da istina izađe na vidjelo;

4. želimo upozoriti da snimke brutalnog sadržaja mogu izazvati (re)traumatizaciju posebno među ranjivim skupinama, kao i kod mladih i djece kojima su ti medijski sadržaji dostupni bez ograničenja;

5. obvezatno je doraditi zakonsku regulativu o mjerama sputavanja koje smiju biti samo krajnje sredstvo, najkraćega mogućeg trajanja, po nalogu i pod nadzorom liječnika, uredno dokumentirane i podložne neovisnom nadzoru. Pozivamo stoga na hitne izmjene i dopune propisa, zbog opterećenja normativnim i provedbenim manjkavostima u Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, s posebnim naglaskom na sputavanja i smještaj bez osobnog pristanka;

6. pružamo podršku mjerodavnim institucijama Republike Hrvatske, osobito policiji, državnom odvjetništvu i sudstvu, da u pravednom postupku utvrde činjenice te očekujemo neovisan, temeljit i pravodoban postupak, a u slučaju da se utvrdi kaznena odgovornost, da kroz kažnjavanje počinitelja upute snažnu poruku o neprihvatljivosti takvih djela;

7. Župe, redovničke i crkvene zajednice često su mjesta na koja ljudi dolaze sa svojom patnjom tražeći nekoga tko će ih saslušati, pružiti osobnu pratnju i potporu u trenutcima psihičke ranjivosti. Mentalno zdravlje u mnogim mjesnim Crkvama postaje tako jedan od najžurnijih pastoralnih izazova te je potrebno pristupiti sustavnijem, stručnijem, suosjećajnijem i preventivnom pastoralnom djelovanju koje obuhvaća osobu u njezinoj cjelovitosti te poraditi na uspostavi snažnije suradnje sa zdravstvenim stručnjacima. Istodobno izražavamo zahvalnost svim pastoralnim djelatnicima, djelatnicima u Caritasu te bolničkim kapelanima koji pružaju potporu osobama i obiteljima u njihovoj ranjivosti, a osobito mladima koji se suočavaju s novim oblicima emocionalne ranjivosti, često povezanima s društvenim pritiskom, ekonomskom neizvjesnošću i izolacijom.

U apostolskoj pobudnici Dilexi Te papa Lav XIV. nas podsjeća da je Krist „svojom ljubavlju izlivenom do kraja“ potvrdio „dostojanstvo svakoga ljudskog bića, osobito kad je ono slabo, prezreno ili trpi“ (br. 2). U skladu sa naukom Katoličke Crkve dužni smo štititi nepovredivost prava na život, od začeća do prirodne smrti, koje je prvo među svim pravima i uvjet svih drugih prava osobe. Kao vjernici, upućujemo Gospodinu svoje molitve za preminulog Kristijana Josipa i njegovu obitelj, kao i za sve bolesnike i za one koji o njima skrbe.