Crkva prelomila: Šime Nimac više nije fratar!

Šime Nimac više nije član Reda manje braće (OFM), a time ni Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Potvrda o njegovu otpuštanju iz Reda objavljena je u Vjesniku Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, u rubrici u kojoj se donosi kronika događaja važnih za život i djelovanje Provincije.

Prema službenoj objavi, generalni ministar Reda manje braće fra Massimo Fusarelli donio je 12. svibnja 2025. godine dekret o otpuštanju Šime Nimca iz Reda. Nimac je potvrdio primitak dekreta, ali je iskoristio svoje pravo na žalbu te je predmet upućen Dikasteriju za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života. Postupak je time nastavljen pred nadležnom crkvenom instancom. Kako navodi Vjesnik Provincije, žalba je odbijena dekretom od 14. srpnja 2026. godine, čime je potvrđena odluka o njegovu otpuštanju iz Reda manje braće, piše Večernji list.

U zaključku službene objave izrijekom se navodi da Šime Nimac više nije član Reda manje braće (OFM), a samim time ni član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Time je, nakon višegodišnjeg kanonskog postupka, i formalno okončan njegov status unutar franjevačkog reda. Nimčev odlazak iz Reda posljedica je postupka koji je započeo 212. godine kada je izbila afera vezana uz prodaju župnog zemljišta u Baškoj Vodi. Tada je Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja objavila je da razmatra pokretanje postupka njegova isključenja iz Reda. U međuvremenu je živio u samostanu, uz određena ograničenja, a prema ranijim informacijama bio je suočen i s opomenom pred mogućim isključenjem. Takav status trajao je sve do donošenja dekreta o otpuštanju 2025. godine i konačne odluke o odbijanju njegove žalbe u srpnju 2026.

Ovim, međutim, nisu završene nedaće Šime Nimca i Jasmina Bilonić koji su pravomoćno osuđeni zbog pronevjere novca dobivenog prodajom zemljišta koje je bilo u vlasništvu župe. Prema sudskoj odluci, imali su rok od dvije godine da Župi Blažene Djevice Marije u Baškoj Vodi nadoknade štetu u iznosu od oko 1,3 milijuna eura, odnosno gotovo deset milijuna kuna prema tadašnjoj valuti. Rok za podmirenje obveze istekao je u ožujku 2026. godine. Početkom srpnja sud je razmatrao zahtjev Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Baške Vode da se Nimcu i Bilonić opozovu uvjetne kazne jer nisu podmirili iznos koji im je naložen. Sud tada, međutim, nije donio konačnu odluku, piše Večernji list.

Od župe je zatraženo da precizno specificira koliki iznos duga još uvijek nije podmiren, odnosno koliko su Nimac i Bilonić preostalo dužni nakon dosad izvršenih uplata i naplate imovine. Prema dosad poznatim podacima, na račun crkve prebačeno je 350.000 eura, koji su se nalazili na računu Jasmine Bilonić u Partner banci, a u posjed su joj dani automobil Volkswagen Passat, koji je koristio Nimac, te jahta Lucky Me, registriranu na ime Jasmine Bilonić. Novo ročište na kojem će se odlučiti hoće li Nimac i Bilonić morati u zatvoir sazvano je za 14. rujna.