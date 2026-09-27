Čovjeku pozlilo na Tulovim gredama, spuštali ga više od 100 metara niz stijenu: HGSS upozorio na ozbiljan problem

Jednoj osobi pozlilo je u subotu, 26. rujna, na Tulovim gredama na Velebitu, a simptomi koji su upućivali na ozbiljne srčane tegobe zahtijevali su hitnu intervenciju. Spašavatelji su je u nosilima spustili više od stotinu metara niz stijenu, potom prenijeli preko nepristupačnog terena do helikoptera kojim je prevezena u KBC Rijeka, objavio je HGSS.

Osoba se nalazila u skupini od osam pripadnika Planinarske satnije Velebit koji su nakon obilježavanja 35. obljetnice osnivanja satnije krenuli prema vrhu Tulovih greda.

Uz unesrećenog kisik i defibrilator

Uz osobu kojoj je pozlilo od početka su bila dvojica spašavatelja HGSS Stanice Zagreb. Pružili su joj pomoć i alarmirali zadarske kolege, koji su dojavu zaprimili u 14:25. Akciji se pridružio i dio ekipe s dežurstva u Nacionalnom parku Paklenica. Budući da HGSS trenutačno nema operativnu sposobnost spašavanja vitlom s novim helikopterima, pokrenuto je zemaljsko spašavanje. Nakon spuštanja niz stijenu slijedio je zahtjevan transport preko kosog i nepristupačnog terena do mjesta pogodnog za slijetanje helikoptera hitne helikopterske medicinske službe, HEMS-a.

Spašavatelji su cijelo vrijeme bili uz unesrećenog, s potrebnom opremom, uključujući kisik i automatski vanjski defibrilator. Timu HEMS-a predan je u 18:09, gotovo četiri sata nakon dojave.

HGSS: Izvlačenje vitlom moglo je znatno skratiti akciju

Iz HGSS-a naglašavaju da su lokacija i uvjeti omogućavali spašavanje iz zraka. Da su imali operativnu sposobnost spašavanja vitlom, navode, unesrećenog bi mogli izvući izravno iz stijene dok helikopter lebdi iznad lokacije. Time bi izbjegli dugotrajno spuštanje i prijenos preko zahtjevnog terena. Upravo ta akcija, upozoravaju, pokazuje važnu razliku između helikopterskog spašavanja i medicinskog transporta helikopterom. Prvo omogućuje izvlačenje osobe izravno s nepristupačnog mjesta, dok drugo podrazumijeva prijevoz nakon što je spašavatelji dopreme do lokacije dostupne za slijetanje.

HGSS ističe da je ranije imao sposobnost spašavanja vitlom, ali je danas nema. Novi helikopteri trenutačno se, prema njihovoj objavi, mogu koristiti za prijevoz spašavatelja između lokacija, dok izvođenje spašavanja vitlom i dalje nije moguće.

U akciji sudjelovalo 12 spašavatelja

Iz službe zato ponovno pozivaju na uspostavu cjelovitog sustava helikopterskog spašavanja u Hrvatskoj. Naglašavaju da uz opremljene helikoptere treba osigurati infrastrukturu, zajednička dežurstva, uvježbane posade i spašavatelje te jasne postupke aktiviranja i koordinacije. Posebno su zahvalili posadi HEMS-a, koja je nakon završetka izvlačenja omogućila nastavak medicinskog zbrinjavanja i prijevoz unesrećenog u riječku bolnicu.

U akciji je sudjelovalo ukupno 12 spašavatelja: po četvero iz stanica Zadar i Istra te po dvoje iz stanica Osijek i Zagreb.