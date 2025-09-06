Čovjek se tušira gol na krmi broda: "U našoj zemlji sve je dozvoljeno zbog turizma"

S otoka Zlarina stiže zabrinuta poruka otočanke kojoj je zasmetao goli nautičar.

- Na otoku Zlarinu, u 16.40 čovik se tušira gol na krmi svog broda. Ovo je centar mista, blizina restorana, dućan i kafić. Nitko ništa nije poduzeo nakon moje objave na Facebooku. Dva dana je bio usidren na mjestu gdje nije morao plaćati vez - poručila je, piše Morski.hr.

Nautičar je, kako doznajemo u međuvremenu otišao, a otočanka se ljuti, jer, kako kaže: "U našoj zemlji je sve dozvoljeno zbog turizma."

