Čovjek koji je pokušao zaustaviti uplovljavanje broda s azbestom sada 'lovi' luksuznu jahtu: "Nešto se kuva..."

Samo jedan čovjek pokušao je tijekom četvrtka zaustaviti uplovljavanje broda s azbestom u Split. Paško Blašković izvezao je svoju petmetarsku brodicu u Kaštelanski zaljev i krenuo ususret golemom brodu Moby Drea koji nosi više od 350 tona azbestnih panela prema Brodosplitu.

Za Dalmaciju Danas ispričao je zašto je to učinio – sam, bez ikakve potpore, u trenutku kad se činilo da je otpor prestao postojati. A cijeli razgovor možete pročitati ovdje.

Paško nastavlja, kako kaže, dalje s lovom. Naime, u posjedu smo snimke gdje

"Nešto se kuva, Katina se vratila, a bila je vanka. Na njoj je Debeljak", kaže Paško jureći za jahtom.

Luksuzna motorna jahta Katina veličanstvena je luksuzna jahta u Hrvatskoj dugačka 60 metara te je jednako zapanjujuće lijepa i iznutra i izvana. Unutar njezinih 6 prostranih kabina moguće je smjestiti do 12 gostiju. Sastoji se od 2 Master kabine s king size krevetom i 4 kabine s queen size krevetom i svaka kabina ima kupaonicu. Smještaj Sve su kabine konvertibilne, što znači da se po potrebi dupli kreveti mogu pretvoriti u twin krevete. Na raspolaganju gostima je i dizalo, kojim se povezuju sve palube, teretana i sauna. Na palubi se nalaze jacuzzi, prostor za sunčanje i 2 bara gdje se gosti mogu osvježiti, opustiti i uživati tijekom svog luksuznog chartera. Luksuzna čarter jahta Katina broji 15 članova iskusne i profesionalne posade koja je uvijek na raspolaganju gostima kako za luksuzni yacht charter u Hrvatskoj tako i za luksuzni yacht charter na Mediteranu i na Karibima.