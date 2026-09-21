Ćosić iz Kerumove stranke organizira predizborni skup... Za kotarske izbore

Kampanja za kotarske izbore u Splitu na Sućidru poprima razmjere kakve smo navikli gledati uoči izbora na znatno višim razinama. Damir Roda Ćosić, nositelj nezavisne liste grupe birača „Za bolji Sućidar“, četiri dana prije izlaska stanovnika na birališta organizira – pučku veselicu i predizborni skup.

Kako stoji u pozivu upućenom medijima, događaj će se održati u srijedu, 23. rujna, u 18 sati ispred caffe bara „Dišpet“ na placu na Vrhu Sućidra.

A program je prilično bogat za izbore na razini gradskog kotara.

Bina, govor, roštilj i pivo

Na postavljenoj bini Ćosić će predstaviti kandidate sa svoje liste, nakon čega će se kao nositelj liste obratiti okupljenima i predstaviti program za budućnost kotara.

No politički dio samo je jedan segment večeri.

Organizatori najavljuju besplatni roštilj i točeno pivo, dok su za najmlađe predviđeni sokovi, voda i sladoled. Za glazbeni dio bit će zadužen Hrvoje, koji će okupljene zabavljati glazbom s razglasa.

Tu je i – videozid.

Na njemu će, navodi se u pozivu, posjetitelji moći vidjeti rezultate Ćosićeva rada tijekom dva četverogodišnja mandata u kojima je bio predsjednik Gradskog kotara Sućidar.

„Stoga pozivamo sve simpatizere i ljude dobre volje s područja Sućidra da nam se pridruže“, stoji u pozivu.

Četiri dana poslije – izbori

Sve se događa samo četiri dana prije kotarskih izbora koji će se održati u nedjelju, 27. rujna.

Ćosić je član Hrvatske građanske stranke Željka Keruma, no na ove kotarske izbore izlazi s nezavisnom listom „Za bolji Sućidar“.

Ako je suditi prema najavljenom programu, na Sućidru se završnica kampanje za kotarske izbore shvatila poprilično ozbiljno – uz pozornicu, politički program, glazbu, videozid, roštilj i pivo.