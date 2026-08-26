Ćorić zaprijetio Ivaniševiću pred spektakl u Splitu: "Neće mi biti žao pobijediti te u tvom gradu!" Goranov odgovor nasmijao sve

Veliki teniski spektakl ove subote stiže na splitske Prokurative, a uoči događaja "25 godina Wimbledona" već je počelo prijateljsko "prepucavanje" glavnih aktera. Borna Ćorić javio se u program Radio Dalmacije i poslao jasnu poruku svom idolu Goranu Ivaniševiću – na terenu neće biti popuštanja.

Ivanišević je gostovao u emisiji "Dobar dan Dalmacijo" na Radio Dalmaciji, gdje je s voditeljicom Ines Nosić govorio o velikoj obljetnici osvajanja Wimbledona, današnjem tenisu, ali i humanitarnoj dimenziji subotnjeg događaja.

Ćorić: "Pripremam se zadnjih par tjedana strogo za njega"

U jednom trenutku u program se uključio i Ćorić, koji će upravo protiv Ivaniševića zaigrati na Prokurativama.

Otkrio je kako se za taj dvoboj priprema već nekoliko tjedana. Iako mu je Ivanišević još od djetinjstva idol i dugo je želio zaigrati protiv njega, najavio je da sentimentalnosti na terenu neće biti. "Nema popuštanja, već sam mu to najavio. Pripremam se zadnjih par tjedana strogo za njega", poručio je Ćorić, jasno dajući do znanja da mu neće biti žao pobijediti Gorana – čak ni pred splitskom publikom.

Ivanišević je uz smijeh odmah uzvratio. "Ja ću se utopiti s onim skupljačima i skupljati balune na mojoj strani. Sad će me tu nabiti u subotu, ovog cotavog mene s ovim mojim koljenima… Ma dobro, neću se dat", rekao je Goran.

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Ivanišević bez zadrške o novoj generaciji tenisača

Legendarni Splićanin osvrnuo se i na razlike između vremena u kojem je on gradio karijeru i današnjeg profesionalnog tenisa.

"Nije bilo milosti. Trener bi te pogledao, ne bi ti trebao ništa reći i sve si znao što ćeš trebati napraviti. A sad su već neke priče, objašnjavanja, pazi gdje staviš točku, gdje staviš zarez, da se ne bi krivo shvatilo, krivo prevelo. Tako da ne mogu reći da je bilo sve najbolje u moje vrijeme, ali neke stvari su bile puno bolje, puno normalnije. Sad je tu previše priče, a malo rada", kazao je.

Komentirao je i sve češće prigovore tenisača zbog buke i dobacivanja s tribina. "Ne može te ništa na terenu izbaciti iz takta ako si u fokusu, koncentriran na meč. To je ova nova generacija razmaženih tenisača, malo preuveličavaju. Mislim, uvijek se netko dere, hoda i ništa to ne smeta i sad kad igraš meč, odjedanput ti sve smeta", poručio je Ivanišević.

"Odjedanput vidiš mali požar, a onda gori pola Omiša"

Subotnji spektakl imat će i snažnu humanitarnu dimenziju jer će prihod od događaja biti doniran za pomoć Omišu nakon katastrofalnog požara.

Ivanišević je otkrio koliko ga je pogodilo ono što je gledao tijekom dramatične noći. "Strašno, mislim kako je tek njima bilo. To se dogodi u 10 minuta. Odjedanput vidiš mali požar, a onda gori pola Omiša. Najbolji prijatelj i kum ima kuću tamo. Išao je po četiri strankinje koje su mu bile u apartmanima u 3 sata ujutro... Mislim, katastrofa, ne možeš vjerovati da se to događa tu kod nas. Nažalost, dogodilo se, ne daj Bože da se ikad više ponovi i moramo pomoći ako možemo pomoć", rekao je.

Unatoč teškim prizorima, vjeruje da će se Omiš ponovno podignuti. "Sad je to sve pepeo, ali mi smo ovdje u Dalmaciji, općenito Hrvati, ali mi Dalmatinci smo jaki, prošli smo mi gore. Ja mislim da će Omiš opet sjati u jednom lijepom svjetlu i da svi skupa moramo biti ujedinjeni, pomoć Omišu i jednog dana Omiš će opet biti Omiš", poručio je Ivanišević.

Tenis, glazba i velika humanitarna večer na Prokurativama

Uz Gorana Ivaniševića i Bornu Ćorića, na Prokurativama će zaigrati i Iva Majoli. Nakon teniskog dijela programa večer se nastavlja uz Jasnu Zlokić, Tončija Huljića i Madre Badessu. Jubilarnih 25 godina od Ivaniševićeva povijesnog osvajanja Wimbledona tako će Split obilježiti spojem sporta, glazbe i humanitarne akcije, a prikupljeni prihod bit će usmjeren prema Omišu i ljudima pogođenima velikim požarom.

Događaj "25 godina Wimbledona" održava se ove subote na splitskim Prokurativama.

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