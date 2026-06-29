Coldplay stiže u Dioklecijanove podrume: U srcu Splita održat će se jedinstveni koncert na klaviru

Ljubitelji glazbe grupe Coldplay ovog će tjedna imati priliku njihove najveće hitove doživjeti na posve drugačiji način. U jedinstvenom ambijentu Dioklecijanovih podruma u petak, 3. srpnja, održat će se koncert "Coldplay on Piano", prvo izdanje novog projekta Imperial Concerts by Maestro Terza.

Koncert počinje u 20 sati, a publiku očekuju klavirske interpretacije nekih od najpoznatijih pjesama jednog od najpopularnijih svjetskih bendova. U intimnoj atmosferi povijesnog prostora Dioklecijanovih podruma glazba i arhitektura spojit će se u jedinstven koncertni doživljaj.

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Projekt Imperial Concerts by Maestro Terza osmislio je hrvatski dirigent i glazbeni producent Josip Terze, umjetničkog imena Giuseppe Terza. Cilj projekta je spojiti vrhunsku glazbenu izvedbu, autentične povijesne lokacije i intimno iskustvo publike te dodatno obogatiti kulturnu ponudu Splita i razvoj kulturnog turizma.

Na programu će se naći klavirske obrade velikih Coldplayevih hitova poput Fix You, The Scientist, Clocks, Viva La Vida, Yellow i A Sky Full of Stars, u aranžmanima posebno prilagođenima prostoru Dioklecijanovih podruma.

Organizatori ističu da je, kako bi se očuvala intimna atmosfera koncerta, broj mjesta ograničen. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio, a dodatne informacije mogu se pronaći na službenim kanalima organizatora.