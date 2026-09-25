Čogelja uoči kotarskih izbora: "Ne bih dao nikome tko nije prošao kotarsku razinu da se bavi politikom"

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, koji se na predstojećim kotarskim izborima nalazi na listi HDZ-a i Domovinskog pokreta za Gradski kotar Split 3, oglasio se uoči izbora koji će se održati u nedjelju, 27. rujna. Čogelja se nalazi na sedmom mjestu zajedničke liste HDZ-a i DP-a za Split 3.

U opširnoj objavi osvrnuo se na svojih 12 godina djelovanja u kotaru, projekte koji su realizirani na Splitu 3, ali i planove za iduće razdoblje. "Ne bih dao nikome tko nije prošao kotarsku razinu da se bavi politikom", poručio je Čogelja, istaknuvši kako upravo rad u gradskom kotaru, prema njegovu mišljenju, političare uči slušanju građana, radu za javni interes i suočavanju s konkretnim komunalnim problemima.

"O rupama i komunalnim problemima priča ti se i dok čuvaš djecu u parku"

Čogelja je naveo kako se kroz djelovanje u kotaru uči raditi za opće dobro bez naknade, slušati kritike susjeda te prihvatiti činjenicu da privatnosti nema mnogo kada se obavlja javna dužnost. Prema njegovim riječima, kotarska politika uči ljude "više slušati", razumjeti potrebe građana, biti uporni u rješavanju problema te razvijati osjećaj pripadnosti zajednici. "Volim Split 3 i ponosan sam na sve što je kotarska ekipa, čiji sam dio već 12 godina, ostvarila. Zajedno i uglavnom jednoglasno, bez obzira na razlike", napisao je.

U objavi se osvrnuo i na sadržaje koji su posljednjih godina stigli u Ulicu Ruđera Boškovića, posebno djelovanje Sveučilišta u Splitu, Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Digitalne Dalmacije. Ocijenio je kako su novi galerijski i prezentacijski prostori, edukacije, manifestacije, prostori za zajednički rad te zdravstveni sadržaji donijeli novu energiju Splitu 3. Najavio je i očekivano otvaranje Centra za mentalno zdravlje djece i adolescenata.

Uz pozitivne promjene, naveo je i problem sve većeg nedostatka parkirališnih mjesta.

Čogelja: "Split 3 izborio dvije garaže, cilj su još Jeretova i Kroz Smrdečac"

Kao jedan od važnijih rezultata rada kotara istaknuo je projekte garaža u Vrančićevoj i Dobrilinoj ulici. "Mi smo jedini gradski kotar u Gradu Splitu koji se izborio za dvije garaže: Vrančićevu i Dobrilinu. Nadam se da ćemo, kao što smo izgurali prethodne dvije, izgurati i projekte u Jeretovoj i Kroz Smrdečac", naveo je Čogelja.

Dotaknuo se i Kampusa te Osnovne škole Split 3, navodeći kako su osigurana sredstva za novu sportsku dvoranu i garažu na Kampusu te dogradnju škole. Prema njegovoj objavi, cilj je dobiti novi prostor za sport i rekreaciju, ali i omogućiti jednosmjenski rad škole.

Zelenilo, igrališta i povratak djece na "ulicu"

Posebno je naglasio ulaganja u stabla, zelene površine, parkove, javne špine s pitkom vodom te dječja i sportska igrališta. Poručio je kako je jedan od ciljeva djecu odmaknuti od ekrana i ponovno ih vratiti u javni prostor, ali i očuvati izvorni koncept Splita 3 kao naselja projektiranog u skladu s mediteranskim načinom života.

Govorio je i o pripremama za realizaciju urbanističkog plana kojim bi se obuhvatili crkva, pastoralni centar te nova zatvorena tržnica s garažom. Kako je naveo, stanovnici Splita 3 trenutačno su prostorno podijeljeni između četiri župne crkve, dok bi novi projekt trebao osigurati prostor za vjerska okupljanja, ali i suvremeniji tržnički prostor za OPG-ove i druge poduzetnike.

Čogelja je među realiziranim projektima posebno izdvojio dovršetak ceste Kroz Smrdečac. "Skoro 50 godina od izgradnje Splita 3, u ovom mandatu kotarskog vijeća postavljen je zadnji sloj asfalta i napokon je završena cesta Kroz Smrdečac", objavio je. Dodao je kako je za izgradnju nogostupa u Ulici Matice hrvatske dobivena lokacijska dozvola, dok su, prema njegovim riječima, u tijeku otkup potrebnih čestica i postupak ishođenja građevinske dozvole. "Kad to ostvarimo, možemo u kotarsku mirovinu", poručio je.

Pozvao stanovnike Splita 3 na izbore

U završnici objave Čogelja je ustvrdio kako je Split 3 danas u cijelosti pristupačan osobama s invaliditetom, kao i obiteljima s dječjim kolicima, te da se pješačke zone kontinuirano uređuju i održavaju. Iako je nabrojio niz realiziranih projekata, naglasio je kako aktualna kotarska ekipa smatra da još uvijek ima prostora za daljnji rad.

"Kako vidite, puno je toga ostvareno, ali mi još nismo zadovoljni. Stoga, izađite na izbore i dajte nam priliku da nastavimo projekte koje smo zajedno započeli", poručio je Čogelja, zahvalivši stanovnicima na dosadašnjoj potpori, prijedlozima i idejama. Kotarski izbori u Splitu održavaju se u nedjelju, 27. rujna. HDZ i Domovinski pokret za Gradski kotar Split 3 kandidirali su zajedničku listu na kojoj je Stipe Čogelja sedmi kandidat.