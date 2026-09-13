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CLUB OF THE CHAMPIONS Marjan osvojio osam zlata na European multi gamesu

Nevjerojatni taekwondo klub Marjan još jednom je opravdao naziv kluba šampiona
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Na European multi gamesu na kojem je prijavljeno čak 2478 sportaša članovi splitske tvornice medalja osvojili su fascinantnih 14 odličja od čega čak osam zlatnih.

S obzirom da je turnir bio kriterijski za ekstra kvote za europska prvenstva ne čudi da je na njemu bilo „pola“ Rusije i Turske, a u pojedinim kategorijama bilo je gotovo nezamislivih 70 sportaša.

Veliki broj sportaša Marjana osigurao je nastup na europskom prvenstvu za mlađe seniore koje će se održati upravo u Splitu u prosincu kao i na europskom prvenstvu za kadete.

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GALERIJA
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Zlato:

  • Nika Karabatić
  • Magdalena Matić
  • Ivan Šapina
  • Josip Bilić Pavlinović
  • Petra Uglešić
  • Ela Rajčić
  • Dobrila Šiško
  • Karmen Eraković

Srebro

  • Mila Mastelić

Bronca:

  • Maja Srhoj
  • Luna Antunović
  • Marija Miladin
  • Marcela Paić
  • Ema Bikić
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