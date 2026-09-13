CLUB OF THE CHAMPIONS Marjan osvojio osam zlata na European multi gamesu

Na European multi gamesu na kojem je prijavljeno čak 2478 sportaša članovi splitske tvornice medalja osvojili su fascinantnih 14 odličja od čega čak osam zlatnih.

S obzirom da je turnir bio kriterijski za ekstra kvote za europska prvenstva ne čudi da je na njemu bilo „pola“ Rusije i Turske, a u pojedinim kategorijama bilo je gotovo nezamislivih 70 sportaša.

Veliki broj sportaša Marjana osigurao je nastup na europskom prvenstvu za mlađe seniore koje će se održati upravo u Splitu u prosincu kao i na europskom prvenstvu za kadete.

Zlato:

Nika Karabatić

Magdalena Matić

Ivan Šapina

Josip Bilić Pavlinović

Petra Uglešić

Ela Rajčić

Dobrila Šiško

Karmen Eraković

Srebro

Mila Mastelić

Bronca:

Maja Srhoj

Luna Antunović

Marija Miladin

Marcela Paić

Ema Bikić