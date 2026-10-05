Clio splitskih registracija sletio s ceste kod Muća: U vozilu bile tri osobe

U Gornjem Muću u nedjelju navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil sletio s kolnika i udario u zid.

Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar, nesreća se dogodila u 19:57 sati na državnoj cesti D56, na predjelu Vlaka.

Renault Clio splitskih registracijskih oznaka sletio je s kolnika i udario u zid. U automobilu su se u trenutku nesreće nalazile tri osobe, koje su pregledali djelatnici hitne medicinske službe.

Na mjestu nesreće intervenirala su tri vatrogasca DVD-a Muć s jednim vatrogasnim vozilom.