Članovi Udruge Srce Split osvojili publiku u Šibeniku: "Kada imaš prijatelje i podršku, prepreke nestaju"

Udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce Split ove se godine predstavila na 66. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku igrokazom "Šarenko i Tmurko", nastalim prema istoimenoj prvoj slikovnici Udruge. Udruga Srce okuplja osobe s cerebralnom paralizom i drugim srodnim dijagnozama, osobe kojima je potrebna podrška u svakodnevnom životu, ali koje istodobno imaju brojne mogućnosti, talente i interese. Većinom je riječ o odraslim osobama u dobi od dvadeset do četrdeset godina.

Priča o prijateljstvu, prihvaćanju i pripadanju

Priča o robotima Šarenku i Tmurku dirnula je publiku te prenijela važnu poruku o prijateljstvu, prihvaćanju i pripadanju. Tužni robot Tmurko, putujući iz budućnosti, u sadašnjosti upoznaje robota Šarenka i njegove prijatelje iz Udruge Srce. Njegova najveća želja bila je imati prijatelja, a Šarenkova ekipa prihvaća ga upravo takvog kakav jest te mu daje ime Srce. Tmurko tako napokon pronalazi svoje mjesto i postaje sretan.

Nakon nastupa glumci su s ekipom dijelili slikovnice te s oduševljenjem slušali komentare djece i odraslih iz publike. Iz Udruge ističu kako je, osim same predstave, iznimno važan cijeli proces koji joj prethodi – od puta i proba do improvizacije, razvijanja kreativnosti i zajedništva. Dramski odgoj, naglašavaju, ima veliku ulogu u razvoju svake osobe, a tijekom proba članovi često pokažu i više nego što se od njih očekuje. To je, ističu, dokaz koliko mogućnosti imaju kada im se pruže prilika i podrška. Kroz različite dramske alate radi se na osobnom razvoju svakog člana, boljoj verbalizaciji, komunikaciji, povezivanju, razumijevanju govora tijela, improvizaciji, izražavanju mišljenja te smišljanju radnje i situacija. Upravo zbog toga, poručuju iz Udruge, ovaj rad nastavlja svoj kontinuitet, a rezultati napretka jasno su vidljivi.

"Podrška je finalni dio koji jača samopouzdanje i volju da uče i napreduju", poručili su iz Udruge Srce.

Zahvala organizatorima i publici

Nakon nastupa i svih emocija koje su ga pratile, iz Udruge Srce posebno su zahvalili organizatorima festivala što su ih uvrstili u program, publici na toplom prijemu te svima koji su lijepim riječima podržali njihov rad.

Posebno su se osvrnuli i na sam odlazak u Šibenik. Na put ih je krenulo trinaestero, bez kombija, u vrelu nedjelju 14. lipnja. "Nije nam bilo teško doći do Šibenika nas trinaest, bez kombija, u vrelu nedjelju 14. lipnja. Vrućina nam nije bila protivnik, nego prijatelj kojeg smo prihvatili, iako je klima slabo radila u samo jednom automobilu. Složnost naše ekipe bila je bez premca. Kada imaš prijatelje i podršku, prepreke nestaju. A kad imaš prijatelje i podršku – imaš sreću", poručili su iz Udruge Srce.