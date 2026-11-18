Moda kao izraz osobnosti, samopouzdanja i zajedništva – članovi Udruge osoba sa cerebralnom paralizom „Srce” Split pripremaju se za posebnu modnu reviju koja će biti održana 24. studenoga u restoranu Kampus.

U prostoru AC Hotel by Marriott Split održana je stilska radionica za članove Udruge osoba sa cerebralnom paralizom „Srce” Split, kao dio priprema za donacijsku večer koja će se održati 24. studenoga 2026. godine u restoranu Kampus u Splitu.

Radionica je organizirana u suradnji s Callegari talijanskom školom mode i dizajna i Faith Academy, a protekla je u ozračju veselja, podrške, zajedništva i pozitivne energije.

Članovi Udruge imali su priliku upoznati se s osnovama predstavljanja na modnoj pisti, uvježbati hod i nastup te kroz zajedničko druženje razvijati samopouzdanje i slobodu osobnog izražavanja.

Posebnu vrijednost radionici dali su sami sudionici, koji su svojim osmijesima, spontanošću i osobnošću pokazali da moda ne poznaje prepreke i da svatko zaslužuje priliku biti viđen, prihvaćen i ravnopravan.

Modna pista kao prostor jednakih mogućnosti

Za Udrugu Srce ova modna revija predstavlja mnogo više od predstavljanja odjevnih kombinacija. Ona je prilika da se u prvi plan stave sposobnosti, individualnost i potencijali osoba s invaliditetom te pošalje snažna poruka o važnosti njihove vidljivosti i aktivnog sudjelovanja u društvu.

Modna revija bit će jedan od posebnih trenutaka donacijske večeri, koja će okupiti članove Udruge, prijatelje, suradnike i sve one koji svojim doprinosom žele podržati njezin rad.

Večer zajedništva i humanosti

Donacijska večer Udruge Srce održat će se 24. studenoga u restoranu Kampus, uz prigodan glazbeni i umjetnički program, modne revije, izložbu radova članova te lutriju.

Svrha večeri je prikupljanje donacija za stvaranje boljih prostornih uvjeta za rad Udruge i provedbu programa namijenjenih osobama s invaliditetom.

Iz Udruge Srce upućuju iskrenu zahvalnost AC Hotel by Marriott Split na gostoprimstvu i ustupljenom prostoru te Callegari talijanskoj školi mode i dizajna i Faith Academy na suradnji, stručnom doprinosu i podršci u pripremi članova za njihov izlazak na modnu pistu.

Jer istinska ljepota mode nije u savršenom koraku, nego u hrabrosti da budemo ono što jesmo.