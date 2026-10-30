Članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement odali počast poginulim braniteljima

Povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana, članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement, predstavnici Cemexa Hrvatska te obitelji poginulih kolega i dragovoljaca tradicionalno su odali počast žrtvama Domovinskog rata. Minutom šutnje te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pred spomenikom ispred administrativne zgrade tvornice Sv. Juraj sudionici su se prisjetili devetorice poginulih zaposlenika Cemexa te svih onih koji su izgubili živote u Domovinskom ratu.

„Ova komemoracija prilika je da zastanemo i s poštovanjem se prisjetimo naših kolega i svih branitelja koji su dali svoje živote za slobodu koju danas živimo. Njihova imena i njihove priče trajno su dio naše povijesti i identiteta, a naša je odgovornost čuvati uspomenu na njih”, rekao je Alen Voloder, predsjednik Uprave Cemexa Hrvatska.

„Iza svakog imena kojeg se danas prisjećamo stoji priča, prijateljstvo i život koji je prerano prekinut. Za nas koji smo ih poznavali, sjećanje na poginule kolege i prijatelje nije vezano samo uz ovaj dan, ono je dio nas i naše svakodnevice. Okupljamo se kako bismo im odali počast, ali i potvrdili da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena”, dodao je Mate Šimunović, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement.

Polaganjem vijenca, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Dalmacijacement i vodstvo tvrtke već 26 godina odaje počast i zahvalnost za doprinos i žrtvu poginulih. Osnovana 2000. godine, ova udruga okuplja stotinjak zaposlenika Cemexa. Komemoracije održavaju dvaput godišnje, na dan osnutka u svibnju te na blagdan Svih svetih, kad im se pridružuju i obitelji pokojnih branitelja. Vijence i svijeće polažu pred spomenik koji je izradila splitska kiparica Sandra Mateljan, sa spomen-pločom na kojoj su urezana imena devetorice ratno stradalih zaposlenika Cemexa.