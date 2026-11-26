Hrvatska asocijacija logopeda poduzetnika (HALP) oštro osuđuje odluku dijela članova saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da ne podrže održavanje hitne sjednice o posljedicama novih prostornih i tehničkih uvjeta za logopedske prakse. Time je odbijena inicijativa predsjednice Odbora Ivane Kekin, koja je zatražila raspravu upozoravajući da bi zbog spornih propisa moglo biti zatvoreno oko 40 posto privatnih logopedskih kabineta, a više od 7000 korisnika ostati bez terapije. Posebno je zabrinjavajuće što se takva odluka donosi u trenutku kada Ministarstvo zdravstva i ministrica Irena Hrstić u javnosti ponavljaju da su spremni na dijalog i izmjene uvjeta koje struka smatra neprovedivima, za sada bez konkretnog pomaka.

HALP je zaprimio formalni odgovor Službe Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku kojim je potvrđeno da se predložena sjednica neće održati. O prijedlogu se glasovalo, a rezultat je bio dva glasa za i četiri protiv. Drugim riječima, unatoč ozbiljnim upozorenjima o mogućem gubitku dostupnosti logopedske terapije za tisuće djece i drugih korisnika, Odbor nije smatrao potrebnim otvoriti raspravu o problemu koji izravno utječe na dostupnost zdravstvene skrbi građanima.

Podsjećamo da HALP već mjesecima upozorava na ozbiljne posljedice novih minimalnih prostornih i tehničkih uvjeta za privatne logopedske prakse. Rezultati ankete među pružateljima logopedskih usluga pokazali su da čak 85 posto postojećih pružatelja ne može ispuniti barem jedan od novih uvjeta, dok bi se, prema procjenama, moglo zatvoriti oko 40 posto logopedskih kabineta.

7.000 korisnika, mahom djece, ne mogu čekati da se pronađe neka buduća prilika za razgovor. Rok za usklađivanje s propisima se približava, a 31. srpnja 2027. će tisuće korisnika dočekati s neizvjesnošću jer bi preko noći mogli izgubiti mjesto za terapiju. HALP stoga ponovno poziva Ministarstvo zdravstva i ministricu Irenu Hrstić da bez odgađanja otvore konkretan dijalog s predstavnicima struke, razmotre dostavljene prijedloge i osiguraju izmjene uvjeta koje će biti provedive, razmjerne i jednake za sve pružatelje usluga.

U borbu za očuvanje dostupnosti logopedske terapije uključili su se i sami korisnici te njihovi roditelji. Peticiju kojom se traži izmjena spornih uvjeta podržalo je 20.000 ljudi, a na društvenim mrežama sve se aktivnije oglašavaju obitelji koje upozoravaju na posljedice mogućeg zatvaranja privatnih praksi. Oko 1500 roditelja uputilo je pisma predsjedniku, premijeru i ministrici zdravstva Ireni Hrstić, tražeći da se problem hitno riješi. Predsjednik ih je potom primio i dao podršku njihovim zahtjevima. Problem su u nekoliko navrata podržali i predstavnici različitih saborskih klubova, čime je upozorenje struke i korisnika dobilo potporu i izvan kruga izravno pogođenih. Međutim, na konkretne korake Ministarstva zdravstva i dalje se čeka.

Kampanju i daljnje korake moguće je pratiti putem web stranice HALP-a te njegovih Instagram i Facebook profila.