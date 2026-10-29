Članovi Kazališnog vijeća pozvani gotovo u posljednji trenutak! Otkrivamo što piše u dokumentima: Splitsko ljeto premašilo planirane rashode, HNK u tri mjeseca bilježi manjak od 563 tisuće eura

U petak, 30. listopada, održat će se 19. sjednica Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Split, no način njezina sazivanja otvara ozbiljna pitanja. Kako doznaje Dalmacija Danas, svi članovi Vijeća poziv su dobili tek nešto više od 24 sata prije početka sjednice, iako redoviti rok propisan Poslovnikom iznosi osam dana. U međuvremenu smo došli i do financijskih i programskih materijala pripremljenih za sjednicu. Oni otkrivaju da je HNK Split od srpnja do rujna ostvario 3,74 milijuna eura prihoda i 4,30 milijuna eura rashoda, dok je za projekt Splitsko ljeto do kraja rujna evidentirano čak 1,87 milijuna eura rashoda, odnosno oko 185 tisuća eura više od iznosa navedenog u godišnjem financijskom planu.

Prema službenom pozivu, sjednica Kazališnog vijeća održat će se u petak, 30. listopada 2026. godine. Poziv je datiran 29. listopada, a potpisuje ga predsjednica Kazališnog vijeća, prof. dr. sc. Marija Boban. Pred članovima Vijeća naći će se šest točaka dnevnog reda. Uz usvajanje zapisnika prethodne sjednice, raspravljat će se o programskom i financijskom poslovanju kazališta tijekom trećeg tromjesečja, kao i o izvršenju financijskog plana za prvih devet mjeseci ove godine. Riječ je, dakle, o dokumentima koji obuhvaćaju milijunske iznose javnog novca, ali i razdoblje u kojem je održano ovogodišnje Splitsko ljeto.

Zašto je poziv stigao dan ranije?

Prema informacijama kojima raspolažemo, pojedini članovi Kazališnog vijeća poziv za sjednicu dobili su tek nešto više od 24 sata prije njezina održavanja. Takva praksa otvara pitanje imaju li članovi Vijeća dovoljno vremena za kvalitetno proučavanje financijskih i programskih materijala. Naime, Poslovnik o radu Kazališnog vijeća HNK Split propisuje da se poziv članovima dostavlja najkasnije osam dana prije održavanja sjednice.

Isti dokument dopušta iznimku u slučaju žurnosti, kada se sjednica može sazvati u roku od 24 sata. Međutim, zasad nije poznato koji bi razlozi opravdavali takvu žurnost u konkretnom slučaju. Posebno je zanimljivo što je devetomjesečni financijski izvještaj, prema datumu naznačenom na dokumentu, izrađen još 13. listopada, dakle više od dva tjedna prije zakazane sjednice. Zbog toga se postavlja pitanje zašto članovi Vijeća nisu ranije obaviješteni o sjednici i jesu li im materijali dostavljeni s dovoljno vremena za njihovu analizu.

Podsjetimo, Kazališno vijeće čine Sanja Erceg Vrekalo, Zvonimir Mihanović, Lidija Bekavac, Antonia Tomas, Marija Boban i Sunčana Tušek, a predsjednica je Marija Boban.

U samo tri mjeseca manjak veći od 563 tisuće eura

Nadalje, došli smo financijskih materijala koji bi se u petak trebali naći pred članovima Kazališnog vijeća. Prema tromjesečnom izvještaju o izvršenju financijskog plana, od 1. srpnja do 30. rujna 2026. HNK Split ostvario je ukupno 3.741.410,65 eura prihoda, dok su rashodi iznosili 4.304.606,58 eura.

To znači da je u trećem tromjesečju iskazan manjak prihoda nad rashodima od 563.195,93 eura. Međutim, važno je naglasiti da taj iznos ne predstavlja ukupni godišnji gubitak kazališta. Devetomjesečni financijski izvještaj pokazuje drukčiju sliku. Od početka godine do 30. rujna ukupni prihodi HNK Split iznosili su 11.963.610,60 eura, a rashodi 11.999.786,90 eura. Tako je u prvih devet mjeseci evidentiran manjak od 36.176,30 eura. Drugim riječima, iako je kazalište u trećem tromjesečju ostvarilo značajan manjak, ukupni rezultat za prvih devet mjeseci znatno je povoljniji zbog rezultata iz prethodnog dijela godine.

Splitsko ljeto premašilo planirane rashode za više od 185 tisuća eura

Posebno zanimljiv podatak nalazi se u dijelu devetomjesečnog financijskog izvještaja koji se odnosi na projekt Splitsko ljeto. Prema tom dokumentu, za Splitsko ljeto u financijskom planu HNK Split predviđeno je 1.680.062 eura. Međutim, do 30. rujna evidentirani rashodi projekta dosegnuli su 1.865.483,93 eura. Riječ je o razlici od 185.421,93 eura, odnosno oko 11 posto više od planiranog iznosa. Zanimljivo je i da je prema tromjesečnom izvještaju, koji obuhvaća srpanj, kolovoz i rujan, za projekt Splitsko ljeto evidentirano 1.727.739,80 eura rashoda.

To pokazuje da je najveći dio evidentiranih rashoda nastao upravo tijekom tromjesečja u kojem je festival održan.

Ovi podaci ne znače automatski da je riječ o konačnom financijskom rezultatu festivala niti sami po sebi dokazuju nepravilnosti. Međutim, potvrđuju da su evidentirani rashodi premašili godišnji financijski plan iskazan u dostavljenim materijalima. Financijski dokumenti otkrivaju i druge zanimljive stavke poslovanja. Tijekom prvih devet mjeseci HNK Split na rashode za zaposlene potrošio je 7,41 milijun eura, dok su materijalni rashodi iznosili 4,49 milijuna eura. Posebno se izdvajaju rashodi za intelektualne i osobne usluge, koji su dosegnuli 2.889.576,15 eura, odnosno približno 759 tisuća eura više nego u usporedivom razdoblju prethodne godine. Riječ je o širokoj računovodstvenoj kategoriji koja može obuhvaćati različite vrste ugovorenih usluga, pa iz samog zbirnog iznosa nije moguće utvrditi koliko je novca isplaćeno pojedinim izvođačima ili vanjskim suradnicima.

Zanimljiv je i podatak o prekovremenom radu. Samo u razdoblju od srpnja do rujna za bruto plaće za prekovremeni rad evidentirano je 178.025,05 eura, dok je u istom razdoblju prošle godine taj iznos bio 87.625,94 eura. Dakle, rashodi za prekovremeni rad u trećem tromjesečju više su nego udvostručeni. Za reprezentaciju je u prvih devet mjeseci evidentirano 46.221,50 eura, a za zakupnine i najamnine 392.531,94 eura.

Što kaže programsko izvješće? Evidentirano 19 opernih i 23 dramske izvedbe

U programskom izvješću za razdoblje od srpnja do rujna navode se i realizirane aktivnosti kazališnih ansambala tijekom ljetnih mjeseci. Prema dostavljenim programskim pregledima, ostvareno je 19 opernih i koncertnih događanja, 23 dramske izvedbe te pet baletnih izvedbi. U dokumentu se kao jedan od središnjih opernih događaja ističe premijera Verdijeva opera "Don Carlos", kojom je otvoreno 72. Splitsko ljeto. Navode se i izvedbe drugih naslova te koncertni programi. Programsko izvješće pritom donosi opis realiziranih umjetničkih aktivnosti, ali samo po sebi ne pruža cjelovit odgovor na pitanje ukupnih prihoda od prodaje festivalskih ulaznica, konačnih troškova pojedinačnih produkcija i ukupnog financijskog rezultata festivala. Upravo su ti podaci važni za potpunu ocjenu ovogodišnjeg Splitskog ljeta.

Podsjetimo, Dalmacija Danas nedavno je objavila opsežno istraživanje. U tom smo tekstu analizirali financijske planove ovogodišnjeg festivala i otkrili da je za operu "Don Carlos" bio predviđen iznos od čak 518.788,95 eura. Također smo upozorili na značajne promjene financijskih planova, kao i na velika očekivanja od prodaje ulaznica. Naime, u veljačkom planu prihodi od ulaznica bili su predviđeni u iznosu od 210.000 eura, dok je u travanjskom planu ta stavka povećana na 417.895 eura. Koliko je od tog iznosa doista ostvareno, zasad nije poznato. Najnoviji dokumenti o izvršenju financijskog plana donose konkretnije podatke o rashodima evidentiranima za projekt Splitsko ljeto, ali još uvijek ne predstavljaju potpun i konačan obračun festivala.

U međuvremenu se i dalje očekuje sjednica Festivalskog vijeća Splitskog ljeta, kojoj predsjedava ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Upravo je ministrica nadležna za sazivanje sjednice tog tijela, a ona je posebno važna jer bi na njoj trebali biti razmotreni konačni programski i financijski rezultati ovogodišnjeg festivala. Vršitelj dužnosti intendanta HNK Split Božo Župić ranije nam je, na naš upit o financijskoj dokumentaciji Splitskog ljeta, poručio da će ona biti dostavljena nakon odluke Festivalskog vijeća.

"Prije toga dokument nije valjan", naveo je tada Župić.

S obzirom na to da je ovogodišnje Splitsko ljeto završilo još 14. kolovoza, otvara se pitanje kada će sjednica Festivalskog vijeća napokon biti održana. Podsjetimo, intendant je dužan podnijeti programsko i financijsko izvješće Festivalskom vijeću u roku od 60 dana od završetka festivala. Taj je rok istekao 13. listopada, no sama odluka o organiziranju festivala ne propisuje zaseban krajnji datum održavanja sjednice. Ipak, upravo će konačno izvješće biti presudno za odgovor na pitanje koliko je ovogodišnje Splitsko ljeto stvarno koštalo, koliki su bili prihodi od ulaznica te koliko su ostvareni rezultati odstupali od prvotnih i naknadno izmijenjenih planova.

Imaju li članovi Vijeća dovoljno vremena za proučavanje ovakvih dokumenata?

Najnoviji materijali dodatno potvrđuju koliko je važno da članovi Kazališnog vijeća raspolažu dovoljnim vremenom za ozbiljnu analizu poslovanja ustanove. Naime, riječ je o dokumentaciji u kojoj se nalaze milijunski iznosi, značajna odstupanja od financijskih planova i podaci o rashodima koji su u pojedinim kategorijama znatno porasli. Zato se pitanje sazivanja sjednice tek nešto više od 24 sata ranije ne može promatrati samo kao formalnost.

Članovi Kazališnog vijeća trebali bi imati stvarnu mogućnost proučiti dokumente, zatražiti dodatna obrazloženja te raspraviti eventualne nejasnoće prije donošenja odluka. Jednako tako, javnost ima pravo znati zbog čega je došlo do prekoračenja planiranih rashoda pojedinih projekata, uključujući Splitsko ljeto, i jesu li za takva odstupanja postojala odgovarajuća obrazloženja i odobrenja.

A dok se u petak priprema sjednica Kazališnog vijeća, ostaje otvoreno i pitanje kada će ministrica Nina Obuljen Koržinek sazvati Festivalsko vijeće te kada će javnosti biti predstavljena cjelovita financijska slika 72. Splitskog ljeta.