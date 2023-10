ČLANOVI HDZ TRAŽE NOVU TEMATSKU SJEDNICU Lidiju Bekavac podržao Željko Domazet: evo o čemu se govorilo...

Započela je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a na današnjem dnevnom redu našlo se 16. točaka dnevnog reda.

12:54 - Davor Matijević iz SDP-a se između ostalog na 'propali' projekt Europskih igara u Splitu.

12:12 - Lidija Bekavac (HGS) pitala je Ivicu Puljka o spomeniku papi Ivanu Pavlu II.

11:56 - Završena su vijećnička pitanja i krenulo se u raspravu o Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine.

10:00 - Ispred Banovine su stigli prosvjednici, umjetnici iz Dioklecijanove palače.

9:40 - Tomislav Šuta iz HDZ-a predložio je dopunu dnevnog reda. No, ta dopuna nije prošla i malo nakon toga je HDZ zatražio pauzu kako bi javnosti otkrili da će predložiti tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita.

Naime, HDZ je već govorio o mjerama, ali iste očito još nisu pale na plodno tlo kod gradonačelnika i gradskih vlasti.

"Predložili smo dopunu dnevnog reda i želimo pomoć poduzetnicima kroz socijalna davanja.

Također, u mjeru smo uvrstili i umirovljenike. Iznijeli smo paket mjera i sve materijale smo poslali gradskim vijećnicima i gradonačelniku. No, opet su naši prijedlozi odbijeni. Sada najavljujemo tematsku sjednicu na ovu temu i već smo prikupili veći broj potpisa. Želimo pomoći poduzetnicima, mladim obiteljima i zahtijevamo da kroz tematsku sjednicu dođemo do zaključka koji će u konačnici pomoći našim ljudima. Gradonačelnik apsolutno ništa ne radi, ne pridonosi ništa. To moramo promijeniti", kazao je Tomislav Šuta, predsjednik HDZ-a Split i njihov gradski vijećnik.

Od svih točaka, vjerojatno će se najviše raspravljati o točki Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine. Osim te, na sjednici će naći još nekoliko točka koje će sigurno izazvati veći polemiku.

Također, odluka o iseljenju umjetnika iz Podruma Dioklecijanove palače sigurno će biti tema rasprave u splitskom parlamentu.

U svakom slučaju, moguće je da će i ova sjednica Gradskog vijeća Grada Splita biti maratonska jer je gotovo svaka do sada trajala do dugo u noć.

