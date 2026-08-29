Član Thompsonova benda održao emotivan govor: "Neka rana Vukovara bude izvor blagoslova za cijelu Hrvatsku"

Dok je publika u Vukovaru čekala izvedbu Thompsonove pjesme "Neću izdat ja", član njegova benda i voditelj slavljeničke službe zajednice Božja pobjeda Petar Buljan obratio se okupljenima govorom o vjeri, i žrtvi Vukovara, piše Net.hr.

"Stajati na ovom vukovarskom tlu. Kakav je Božji dar da večeras možemo stajati ovdje? Kakva je milost da ubiremo plodove mučeničke smrti naših ratnika koji su ginuli s Isusovim imenom na usnama? Sa smrću nerođene djece ovdje, sve djece nedužnih. Koja je milost da možemo biti večeras ovdje?", pitao je publiku.

A onda ih je zamolio da zastanu na trenutak i zahvale Bogu.

'Rana Vukovara neka bude izvor blagoslova'

"Ovo vrijeme traži nove heroje. Mi stojimo na ramenima heroja večeras. Ali ovo vrijeme traži nove heroje. Želite li biti ti heroji? Želite li biti jaki? Kaže Isus onda budite savršeni kao što je Otac vaš na nebesima. Današnje herojstvo se ogleda u tome da branimo naše vrijednosti, da zastupamo vrijednosti, da živimo svoju vjeru u svakodnevnom životu. Jel se slažemo s tim", rekao je. Publika mu je u glas potvrdno odgovorila.

Buljan je to nazvao herojstvom. Osim toga je rekao okupljenima da svu bol koja ih tišti prepuste Bogu.

"Brate i sestro, imamo sigurnost. Imamo sigurnost da u Riječi Božjoj stoji da je osveta Božja. Zato brate i sestro, ako si pod teretom boli i ne oprosta ili bilo čega takvoga, ovo je vrijeme da daš onome koji to može uzeti na sebe, a to je Isus. Svaku bol, svaku težinu našeg naroda. On može uzeti na sebe. Naša Crkva uči da svaka rana može biti izvor blagoslova", istaknuo je s pozornice.

Na kraju je rekao da mole da rana Vukovara bude izvor blagoslova za cijelu Hrvatsku.

Organizatori su najavili da će na koncertu biti oko sto tisuća posjetitelja. Riječ je o humanitarnom koncertu čija će se dobit, nakon podmirenja troškova organizacije, usmjeriti na završetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorsku kampanju za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.