Član BK Vlaji Sinj Denis Bobeta osvojio prvo mjesto u 1. Kolu Zimske Lige Dalmacije

U nedjelju je u prekrasnom, suncem okupanom zaleđu Vodica, održano 1. kolo XC Zimske lige Dalmacije.

Od ukupno 90 natjecatelja Biciklistički klub VlajI- Sinj predstavljala su 2 biciklista u kategoriji 50+ i u kojoj je naš Denis Bobeta ostvario 1. mjesto u vremenu 1:35:47 na mtb stazi dionice 37km, te 4 mjesto u ukupnom poretku svih natjecatelja. Dražen Božić je u istoj kategoriji zauzeo 8. mjesto u vremenu 2:02:01(završivši utrku trčeći i gurajući bicikl nakon puknuća gume).

Lijepo vrijeme i atraktivna te nimalo laka makadamska staza privukli su vozače iz Poljske, BiH, te domaće natjecatelje iz klubova od Konavala do Zagreba. Organizator BK Orlov Klub iz Vodica se još jednom pokazao kao izuzetan domaćin.

Liga se ove sezone sastoji od 9. Kola, a već sljedeći vikend slijedi nastavak 2. Kolom u Drnišu usponom na planinu Prominu.