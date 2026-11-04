Cjepivo protiv gripe stiglo je u Hrvatsku. Evo zašto se ove godine čekalo dulje

U Hrvatsku je stiglo cjepivo protiv gripe, a prema najavama ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslava Capaka, cijepljenje bi trebalo početi već sutra, ovisno o distribuciji cjepiva županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do 1. studenoga gripa je potvrđena u 428 slučajeva, od kojih 130 samo prošloga tjedna. Zasad se najveće stope obolijevanja bilježe među djecom predškolske i školske dobi, a za ovu sezonu naručeno je 420.000 doza cjepiva.

"Koliko god nam se čini da cjepivo ove godine kasni, ništa se strašno neće dogoditi. Osim toga, imamo jako puno upita. Bilježimo porast interesa, što me veseli jer je naša želja da se protiv gripe i drugih bolesti cijepi što više ljudi. U principu, mi jesmo spremni, a koliko vidim i čujem, i pacijenti su spremni", rekao je liječnik opće medicine Andrej Čuš.

Zašto je cjepivo u Hrvatsku stiglo kasnije nego inače?

Reporterka Kristina Čirjak razgovarala je u RTL Danas s epidemiologinjom Tatjanom Nemeth Blažić.

Kakav je plan distribucije? Cjepivo je stiglo. Počinjete ga slati županijskim zavodima?

Cjepivo je danas stiglo u Zagreb i u Hrvatski zavod za javno zdravstvo, i odmah je krenula distribucija prema županijskim zavodima za javno zdravstvo, kao i svake godine. U narednim danima po tri ili četiri Zavoda dobit će svoje naručene doze cjepiva, prema iskazanim potrebama.

Kako koji Zavod bude dobio svoje doze cjepiva, odmah počinje i distribucija prema ordinacijama obiteljske medicine i pedijatrijskim ordinacijama, nakon čega počinje i cijepljenje građana.

Je li cjepivo stiglo prekasno?

Nije zakašnjelo u smislu da se na to ne može utjecati. Uvijek je, naravno, najbolje cijepiti se što ranije, odnosno prije početka sezone gripe, ali nabava cjepiva ovisi o mnogo čimbenika, među ostalim i o proizvodnji i proizvođačima.

Ove je godine proces proizvodnje cjepiva trajao nešto dulje jer je Svjetska zdravstvena organizacija, na temelju praćenja podataka o virusima iz prethodne sezone, preporučila zamjenu sva tri soja koja se nalaze u cjepivu. Kako bi se postigla što bolja zaštita, prethodnih godina mijenjan je jedan ili dva soja. Ove je godine tehnički proces proizvodnje bio zahtjevniji i zbog toga je trajao dulje, što se odrazilo i na distribuciju u pojedinim zemljama. Globalno kašnjenje zabilježeno je i u većini zemalja Europske unije i Europe.

Koliko je vremena potrebno da se razvije zaštita nakon primanja cjepiva?

Potrebno je oko 14 dana da se nakon cijepljenja razvije zaštita. Kod osoba koje su se redovito cijepile prethodnih sezona to je nešto kraće, od sedam do deset dana.

Kada govorimo o gripi, koje su najčešće komplikacije?

Gripa može biti ozbiljna bolest kod nekih osoba, pogotovo kod starije populacije, odnosno osoba starijih od 65 godina te kod osoba koje imaju neku kroničnu bolest, bez obzira na dob. To mogu biti plućne, srčane ili endokrinološke bolesti, poput šećerne bolesti, kao i maligne bolesti. Sve one oslabljuju organizam i imunološki sustav, zbog čega postoji veći rizik od razvoja komplikacija i težih oblika bolesti, a ponekad i smrti, što je najteža posljedica.

Dakle, ne mora nužno značiti da osoba koja se cijepila neće oboljeti. To se često spominje kao nedostatak ili neučinkovitost cjepiva, no važno je spriječiti razvoj komplikacija i smrtni ishod.