Uoči razdoblja u kojem se očekuje intenzivnije širenje gripe, Hrvatska se suočava s nestašicom cjepiva. Pojedini zavodi za javno zdravstvo i ordinacije već su morali obustaviti cijepljenje jer su potrošili raspoložive zalihe, a nove količine očekuju se tek krajem prosinca.

Problemi s isporukom nisu zaobišli ni Splitsko-dalmatinsku županiju. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije naručio je oko 38.000 doza cjepiva, no dosad ih je isporučeno 31.400, što znači da nedostaje oko 6600 naručenih doza.

Nove količine očekuju se tek krajem prosinca

Za sezonu gripe 2026./2027. na razini Hrvatske naručeno je ukupno 420.000 doza cjepiva, od kojih je dosad isporučeno oko 328.000.

Do problema je došlo zbog kašnjenja u proizvodnji i distribuciji cjepiva na europskom tržištu, ali i velikog interesa građana za cijepljenje.

Preostalih 91.400 doza trebalo bi stići tek krajem prosinca, zbog čega bi dio građana mogao ostati bez mogućnosti pravodobnog cijepljenja uoči intenzivnijeg širenja virusa.

Nestašica posebno zabrinjava zbog starijih osoba, kroničnih bolesnika i drugih pripadnika rizičnih skupina, kod kojih gripa može izazvati ozbiljnije zdravstvene komplikacije.

Vrhunac sezone gripe tek slijedi

Prema dosadašnjim epidemiološkim obrascima, virus gripe u Hrvatskoj intenzivnije cirkulira tijekom zimskih mjeseci, dok se vrhunac sezone najčešće bilježi između siječnja i ožujka.

Upravo je zbog toga pravodobna dostupnost cjepiva iznimno važna, osobito za zdravstveno najugroženije građane.

Dok interes za cijepljenje ne jenjava, dio građana morat će pričekati novu isporuku, koja se očekuje tek u posljednjim danima ove godine.