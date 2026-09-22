Cjelogodišnja STEAM akademija: upisi djece u tijeku

Tehnološki park Split, Grad Split i Inkubator dječje izvrsnosti nastavljaju edukativni program za osnovnoškolce. Cjelogodišnja STEAM akademija namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole koji kroz zabavne, praktične i edukativne aktivnosti žele istraživati svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike.

Kroz različite STEAM radionice djeca će učiti kroz igru i praktičan rad, razvijati kreativnost, logičko razmišljanje, sposobnost rješavanja problema i timskog rada te upoznavati područja znanosti, tehnologije, robotike, umjetnosti i inženjerstva na način prilagođen njihovoj dobi.

Program se održava jednom tjedno, u trajanju od 90 minuta, tijekom cijele školske godine, odnosno do kraja svibnja 2027., u skladu sa školskim kalendarom.

Radionice su organizirane u tri grupe:

ponedjeljak, 18:00 – 19:30 – učenici 1. i 2. razreda osnovne škole

utorak, 18:00 – 19:30 – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole

srijeda, 18:00 – 19:30 – učenici 3. i 4. razreda osnovne škole

Prve radionice održat će se 5. listopada za grupu ponedjeljkom, 6. listopada za grupu utorkom i 7. listopada za grupu srijedom.

Cijena sudjelovanja iznosi 30 € mjesečno, PDV je uključen.

Broj mjesta u grupama je ograničen, stoga preporučujemo pravovremenu prijavu.

Prijave se zaprimaju putem e-maila: smartcity@agencija-rast.hr

Vidimo se!