Čitateljica upozorava na neugodan prizor u Splitu: Strvina ježa već pet dana stoji uz nogostup

Na redakcijski mail Dalmacije Danas javila nam se čitateljica koja upozor na strvinu ježa u Zrinsko-frankopanskoj ulici, kod kućnog broja 47 u Splitu. Uz svoj apel poslala nam je i fotografije s mjesta događaja te pozvala nadležne službe na žurnu reakciju.

S kolnika je prebačena na nogostup

Prema navodima čitateljice, strvina se na kolniku nalazila najmanje od subote, 18. srpnja. Već je tada, kako tvrdi, bila napuhana, zbog čega pretpostavlja da je životinja stradala tijekom noći s petka na subotu.

Slučaj je u nedjelju, 19. srpnja, prijavila pozivom na broj 112 jer je bio vikend. Prijava je zaprimljena, a čitateljici je najavljeno da će nadležne službe izaći na teren. Međutim, strvina u ponedjeljak nije bila uklonjena, nego je s kolnika premještena na pješačku stazu uz zid zgrade na adresi Zrinsko-frankopanska 47.

"Pozivam na hitno postupanje"

Čitateljica tvrdi da se strvina i dalje nalazi na istom mjestu te upozorava na neugodan miris i moguće higijenske probleme, osobito zbog visokih ljetnih temperatura. "S obzirom na ugrozu javnog zdravlja koju predstavlja strvina stara pet dana, pozivam na hitno postupanje nadležnih službi", poručila je u apelu koji je poslala našoj redakciji.

Očekuje se da nadležna služba što prije izađe na teren i ukloni strvinu s pješačke površine.