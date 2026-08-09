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Čitateljica ogorčena stanjem u dječjoj zoni na Poljudu: „Smeća pretrpano, ovo je za skupit neku bolest“

Tijekom večerašnje utakmice Hajduka i Istre na Poljudu, jedna nam se čitateljica požalila na stanje u dječjoj zoni na stadionu. Upozorila je na, kako tvrdi, velike količine otpada te izrazila nezadovoljstvo stanjem prostora, posebno s obzirom na cijene pretplata

Na Poljudu je večeras, uz utakmicu Hajduka i Istre, bilo živo i u dječjoj zoni, no jedna čitateljica upozorila nas je na problem koji joj je zasmetao.

Prema fotografijama koje nam je poslala, prostor je tijekom utakmice bio zatrpan smećem.

„Smeća pretrpano… a pretplate nikad skuplje, ovo je za skupit neku bolest“, napisala nam je čitateljica, nezadovoljna stanjem u dječjoj zoni.

Fotografije prikazuju otpad razbacan po prostoru, a čitateljica smatra kako bi se o čistoći i održavanju prostora namijenjenog najmlađim navijačima trebalo više voditi računa.

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