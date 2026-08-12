Čitatelji javljaju: Dijelovi Splita bez struje, ne radi ni semafor na Dragovodama

Čitatelji Dalmacije Danas javljaju nam da je u srijedu poslijepodne došlo do nestanka električne energije u dijelovima Splita.

Prema informacijama koje smo dobili oko 14:40 sati, bez struje su ostale Dragovode, a čitatelji nam javljaju i kako ne radi nekoliko semafora u smjeru istoka Splita.

Nedugo potom stigla nam je informacija da električne energije nema ni na području Vrborana na Kili.

Za sada nije poznato koliko je kućanstava zahvaćeno nestankom struje niti što je uzrokovalo prekid u opskrbi.

Ako imate više informacija ili ste i vi ostali bez električne energije, javite nam se.