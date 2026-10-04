Čitatelj upozorava na opasan prijelaz u Stobreču: "Četiri trake, kamp i igralište, a nema ni kamere ni ležećih policajaca"

Na prometnoj dionici u Stobreču, u neposrednoj blizini kampa i sportskih terena, jedan pješački prijelaz zabrinuo je čitatelja Dalmacije Danas. Riječ je o mjestu na kojem pješaci prelaze prometnicu s ukupno četiri prometne trake, a naš čitatelj posebno upozorava na činjenicu da se u neposrednoj blizini nalaze sadržaji zbog kojih se ondje svakodnevno kreće veći broj ljudi. Kako nam je poručio, nije mu jasno zbog čega na takvoj lokaciji nema dodatnih mjera za usporavanje prometa – kamera, ležećih policajaca ili druge signalizacije koja bi vozače jasno upozorila da se približavaju pješačkom prijelazu.

"Tu su kamp i sportsko igralište, a nema ničega za dodatno usporavanje"

"Stobreč, pješački prijelaz kod kampa. Nema ležećih policajaca niti kamere. Vrlo je opasno, motori noću jure preko 100 na sat", upozorava čitatelj. Posebno ističe da mu je teško razumjeti zašto upravo na ovoj lokaciji nema dodatnih mjera sigurnosti. "Je li primjereno tu postaviti signal, kameru, znak ili bilo što za upozorenje i smanjenje brzine? Radi se o četiri trake", pita se čitatelj. Dodaje kako se u neposrednoj blizini nalaze kamp i sportsko igralište, odnosno sadržaji uz koje se tijekom dana, ali i u večernjim satima, kreće velik broj ljudi, među njima i djece, sportaša, turista i drugih pješaka.

Pješački prijelaz preko četiri trake

Fotografije dostavljene Dalmaciji Danas pokazuju široku prometnicu, pješački prijelaz, autobusno stajalište, sportske terene i prostor uz kamp, ali i radove te privremenu prometnu regulaciju na dijelu trase. Čitatelj posebno upozorava na samu poziciju prijelaza. "Na zavoju je pješački prijelaz preko četiri trake, a vozila jure preko 100 na sat", poručuje. Upravo zato smatra da bi nadležni trebali razmotriti dodatne mjere kojima bi se vozače natjeralo ili barem jasnije upozorilo da na ovoj dionici smanje brzinu.

Velik broj ljudi svakodnevno prolazi ovim područjem

Lokacija je specifična i zbog sadržaja koji je okružuju. U neposrednoj blizini nalaze se sportski tereni, kamp, autobusno stajalište te drugi objekti, zbog čega ovim područjem prolazi velik broj pješaka. Pitanje koje čitatelj postavlja zapravo je vrlo jednostavno: ako se već radi o višetračnoj prometnici uz pješački prijelaz, kamp i sportske sadržaje, postoji li prostor za dodatno povećanje sigurnosti? Kamera za nadzor brzine, dodatna svjetlosna signalizacija, upozoravajući znakovi ili druga rješenja samo su neke od mogućnosti koje spominje.

Dalmacija Danas zbog upozorenja čitatelja poslala je upit Gradu Splitu. Od nadležnih smo zatražili odgovor jesu li upoznati sa stanjem na ovoj lokaciji u Stobreču te smatraju li da je postojeća regulacija dovoljna s obzirom na pješački prijelaz preko četiri prometne trake i činjenicu da se u neposrednoj blizini nalaze kamp i sportsko igralište. Pitali smo i postoji li mogućnost postavljanja kamere za nadzor brzine, dodatne prometne signalizacije, svjetlosnog upozorenja, uspornika ili nekog drugog rješenja kojim bi se povećala sigurnost pješaka.

Zatražili smo i informaciju planiraju li se nakon završetka aktualnih radova dodatne izmjene prometnog rješenja na ovoj dionici. Odgovor Grada Splita objavit ćemo čim ga zaprimimo.