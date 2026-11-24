Splitska Čistoća objavila je poziv studentima zainteresiranima za rad putem studentskog ugovora. Riječ je o poslovima na terenu, a ponuđena satnica iznosi 10 eura.

Kako navode iz ove gradske tvrtke, studenti će, ovisno o potrebama Čistoće, obavljati različite terenske poslove, među kojima je i pomoć pri podjeli individualnih spremnika za otpad kućanstvima i drugim korisnicima.

Satnica od 10 eura

Za osam sati rada student bi tako mogao zaraditi 80 eura, dok bi za 100 odrađenih sati zarada iznosila 1000 eura.

U objavljenom pozivu nije navedeno koliko se studenata planira angažirati, koliko će angažman trajati ni kakav će biti raspored rada.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani studenti trebaju poslati prijavu na adresu elektroničke pošte cistoca.split@cistoca-split.hr.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu, godinu rođenja, naziv fakulteta koji pohađaju te broj mobitela za kontakt.

Iz Čistoće Split poručuju da zainteresirani studenti putem iste adrese mogu zatražiti dodatne informacije o poslovima i uvjetima angažmana.

Rok za prijavu u objavljenom pozivu nije naveden.