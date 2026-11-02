ČISTOĆA SPLIT Direktor Pehar: "Prijašnji podaci bili su uvelike manipulirani, brojke su se napuhavale"

Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj poslovanju gradske tvrtke Čistoća, direktor Vlado Pehar iznio je ozbiljne tvrdnje o dosadašnjem prikazivanju podataka o odvajanju otpada. Prema njegovim riječima, ranije prikazane brojke nisu odgovarale stvarnom stanju.

Pehar je istaknuo kako službena stopa odvajanja otpada trenutačno prelazi 27 posto, no upozorio je da bi stvarni rezultati mogli biti znatno lošiji. "Stopa odvajanja je preko 27 posto. Ove godine bit će manja, ali ja ne želim napuhavati tu stopu. Uzimao se otpad i napuhavale su se brojke. Stopa će biti 25 ili 26 posto, a realno je i niža od toga", kazao je Pehar.

Posebno je naglasio kako su, prema njegovim tvrdnjama, raniji podaci bili predmet manipulacija.

"Prijašnji podaci bili su uvelike manipulirani", poručio je direktor Čistoće. Govoreći o budućnosti gospodarenja otpadom u Splitu, Pehar je istaknuo kako gradska tvrtka provodi različite kampanje i edukacije, ali smatra da je za postizanje boljih rezultata potrebno promijeniti pristup građanima.

"Čistoća je postavljena tako kako je postavljena. Provodimo razne kampanje i potrebne edukacije. Ovo bih nazvao disciplinom, a nikada ih nismo disciplinirali. Najviše ih treba disciplinirati financijski", rekao je.

Kao jednu od mjera naveo je zaključavanje spremnika za otpad, čime bi se, prema njegovu mišljenju, građane dodatno potaknulo na odvajanje reciklabilnog otpada. "Zaključavanjem spremnika ljudi će, kako bi sebi smanjili račune, početi više odvajati reciklabilni otpad", objasnio je Pehar.