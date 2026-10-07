Čisti se ilegalno odlagalište u Gospiću: Uklonjeno 130 tona otpada, opasni ide iz Hrvatske

Na ilegalnom odlagalištu u Gospiću, na području bivšeg PPK Velebit, dosad je uklonjeno 130 tona neopasnog otpada koji se skladištio u velikim bijelim vrećama. Na dijelu lokacije s opasnim otpadom traju pripremni radovi za privremeno postavljanje i prekrivanje folijom, piše Dnevnik.

Otpad je stavljen na hrpu, iskopani su odvodni kanali. Radove je danas obišao predstavnik Fonda za zaštitu okoliša, koji je zadovoljan dinamikom.

Neopasni otpad bit će zbrinut u dvije domaće cementare, dok će se opasni zbrinjavati izvan Hrvatske, kad država pronađe izvođača.

"Možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladna planu sanacije. Prema analizama koje imamo, koje oni rade, radi se o otpadu koji zadovoljava sve njihove tehničke specifikacije - kako s aspekta proizvodnje tako i s aspekta utjecaja na okoliš, tako da ne vidim razlog za bilo kakvu zabrinutost.

Kada se završi sanacija otpada za koji znamo da je fizički prisutan, uzet će se uzorci tla i vidjeti je li potreba za daljnjom remedijacijom, odnosno sanacijom toga tla, ali ne samo tla nego i podzemnih voda ispod ove lokacije", rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.