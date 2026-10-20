Čips pržen u vodi, bez kapi dodanog ulja?! Upravo nagrađen izum koji zvuči nemoguće: Evo kako funkcionira

Zamislite da možete pripremiti hrskavi čips bez prženja u ulju. Ne u pećnici, ne u fritezi na vrući zrak, nego uz pomoć – vode! Upravo je takva tehnologija ovih dana privukla veliku pozornost gastronomskog svijeta. Na međunarodnom sajmu hrane SIAL Paris 2026, koji se od 17. do 21. listopada održava u francuskoj prijestolnici, švicarska tvrtka ZEEN Tech osvojila je glavnu zlatnu nagradu za inovaciju koja na prvi pogled zvuči kao da prkosi zakonima fizike.

U konkurenciji s više od 2700 prijavljenih inovacija, sustav za industrijsku obradu hrane pomoću vode proglašen je najboljim na ovogodišnjem natjecanju SIAL Innovation. Posebno zanimanje izazvao je i čips švicarske marke NÜKT, koji se proizvodi ovom tehnologijom, a također je nagrađen u svojoj kategoriji.

Kako je moguće pržiti u vodi?

Odgovor se krije u posebno razvijenom industrijskom postupku. Riječ nije o običnom kuhanju krumpira u loncu vode, nego o sustavu u kojem se koristi pregrijana vodena para. Unutar posebne komore para prenosi toplinu na tanke kriške krumpira i postupno uklanja vlagu iz njih, zbog čega one postaju suhe i hrskave.

Za razliku od klasične proizvodnje čipsa, u kojoj se krumpir uranja u vruće ulje, ovdje ulje uopće nije potrebno kao sredstvo za prijenos topline. Proizvođač navodi da se dobiva izrazito hrskav proizvod bez dodavanja masnoće tijekom obrade.



Tehnologija je zanimljiva i zbog mogućnosti primjene na drugim namirnicama. Osim običnog krumpira, NÜKT već predstavlja proizvode od batata, cikle i jabuke, a ZEEN Tech razvija širu primjenu postupka u prehrambenoj industriji.

Prema tvrdnjama proizvođača, prednosti uključuju manju potrošnju energije i izbjegavanje problema povezanih s uporabom i zbrinjavanjem velikih količina ulja. Koliko će te prednosti biti značajne u širokoj industrijskoj proizvodnji, tek će trebati pokazati praksa.

Znači li to da ćemo moći jesti čips bez grižnje savjesti?

Premda čips bez dodanog ulja zvuči privlačno, važno je naglasiti da takva oznaka sama po sebi ne znači da je svaki proizvod automatski zdraviji u svim pogledima. Energetska vrijednost, količina soli i cjelokupan nutritivni sastav i dalje su važni.

No iz perspektive prehrambene tehnologije riječ je o zanimljivom iskoraku. Dosadašnja proizvodnja čipsa uglavnom se oslanjala na prženje u ulju, pečenje ili obradu vrućim zrakom. Švicarski izum pokazuje da se hrskava tekstura može postići i drukčijim postupkom, što otvara prostor za razvoj novih proizvoda.

U Parizu predstavljene i druge neobične gastronomske inovacije

Švicarski izum nije jedina neobična novost koja je ovih dana privukla pozornost na pariškom sajmu. Srebrnu nagradu osvojili su voćni zalogaji s jogurtnim preljevom i dodatkom prebiotika, probiotika i postbiotika, dok je bronca pripala veganskom matcha latteu u kapsulama kompatibilnima s aparatima za kavu.

Među inovacijama predstavljeni su i čips od talijanske suhomesnate delicije, sir neobične ljubičaste boje te smrznuti rezanci s posebno osmišljenim kockicama leda koje pomažu da jelo nakon zagrijavanja ostane hladno.

Sve to pokazuje koliko se svjetska gastronomija brzo mijenja. Hrana više nije samo pitanje okusa i tradicionalnih recepata, nego sve više i novih tehnologija, održivosti, praktičnosti i zanimljivih iskustava.

A kada je riječ o čipsu koji se proizvodi pomoću vode, zasad još nije poznato kada bi se mogao pojaviti na policama hrvatskih trgovina. Na službenoj stranici marke NÜKT proizvodi se još najavljuju kao nešto što uskoro dolazi na tržište.

Jedno je sigurno: nakon ovakvog izuma običan krumpir više ne izgleda baš tako obično!

Izvori: SIAL Paris 2026, ZEEN Tech, NÜKT i FoodTalks.