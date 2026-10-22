Ćipe brani Žaju nakon bakljade na Poljudu: "S tim nema veze!" Poručio da bi DP stao i uz Bad Blue Boyse

Stipe Mlinarić Ćipe, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, stao je u obranu Marka Žaje, čije se ime našlo u središtu pozornosti nakon incidenata na utakmici Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Mlinarić tvrdi da Žaja nije odgovoran za bakljadu koja je dovela do kratkog prekida susreta, a poručio je i kako bi njegova stranka jednako postupila da je riječ o Bad Blue Boysima.

U izjavi koju prenosi N1, Mlinarić je naglasio da Žaja nije bio zadužen za osiguravanje dijela tribina s kojeg su bačene baklje te odbacio njegovu odgovornost za incident.

"Stali bismo i uz Bad Blue Boyse"

Govoreći o podršci koju je Domovinski pokret pružio Torcidi, Mlinarić je istaknuo da takav stav nije rezerviran samo za splitsku navijačku skupinu. Prema njegovim riječima, DP bi jednako stao u zaštitu Bad Blue Boysa, ali i bilo koje druge skupine ili pojedinca koji smatraju da su izloženi neopravdanom progonu. Mlinarić je pritom branio i profesionalni rad Marka Žaje, tvrdeći da je dosadašnje poslove osiguranja obavljao kvalitetno. Kao argument naveo je stroge kontrole zaštitarskih tvrtki i činjenicu da bi ozbiljni propusti mogli dovesti do gubitka licence.

Mlinarić o odnosima s Vladom: Sve je dogovoreno

Osim navijačkih incidenata, Mlinarić se osvrnuo i na odnose Domovinskog pokreta s HDZ-om te rebalans državnog proračuna. Ustvrdio je da su prijedlozi njegove stranke usuglašeni s Vladom te da nema razloga za političke nesuglasice. Domovinski pokret predložio je amandmane vrijedne ukupno 22 milijuna eura, pri čemu je dio sredstava namijenjen Husinoj jami. Posebno je izdvojio šest milijuna eura za Ministarstvo demografije, kojima bi se omogućila kupnja većih automobila obiteljima s više od četvero djece koje su se prijavile na natječaj. Prema njegovim riječima, zaprimljeno je 1400 prijava.

Najavio i smjenu državnog tajnika u MUP-u

Mlinarić je potvrdio i najavljenu kadrovsku promjenu u Ministarstvu unutarnjih poslova. Prema njegovim riječima, državni tajnik u MUP-u bit će smijenjen, što je, kako je naglasio, dan ranije najavio i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Identitet budućeg državnog tajnika zasad nije otkrio, poručivši da će javnost sve pojedinosti doznati kada dođe vrijeme za novo imenovanje.