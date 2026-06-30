Close Menu

Čiovu je prijetila katastrofa, a onda je pomoć stigla s neba

[VIDEO] Doznajemo da je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević na putu za Čiovo

Dramatični prizori stižu s Čiova. Udari munja aktivirali su veliki šumski požar koji se u kratkom vremenu proširio zbog olujnih udara bure.

Najgore je u okolici Žednog i Okruga. Zbog vatrogasnih intervencija koje su u tijeku nemoguće je još doći do kvalitetnih informacija što je razumljivo u ovom nimalo bezazlenom trenutku.

Doznajemo da je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević na putu za Čiovo te bi uskoro trebali imati nove informacije s terena.

Ono što je pouzdano je to da je oko 19 sati jaka kiša zahvatila velik dio Čiova što naglo poboljšava situaciju!

Iako je kiša jako pomogla u smanjenju vatre, požar je i dalje aktivan, kiša je prestala i ponovno se počinje širiti.

Radarska snima u 19 sati otkriva oborine točno iznad Čiova
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
3
Laž
0
Sad
14
Mad
2