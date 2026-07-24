Čiovo dobiva novu šetnicu uz more. Nosit će ime legendarnog pjevača

Gradsko vijeće Grada Trogira na jučerašnjoj je sjednici donijelo niz odluka kojima se otvara put realizaciji dvaju kapitalnih infrastrukturnih projekata za Čiovo – uređenju cjelokupne sjeverne čiovske obale, od starog do novog mosta te uređenju ceste sa šetnicom od novog mosta do Arbanije. Usvojene su i izmjene i dopune gradskog proračuna kojima se osiguravaju sredstva za brojne razvojne projekte, među kojima su dovršetak Starčevićeve ulice, početak radova na proširenju Rimskog puta te izgradnju pristupne ceste do nove POS zgrade, čija izgradnja je u tijeku.

Već dugo potez od Lučice do Duhanke traži rekonstrukciju, a posljednjih godina pogotovo zbog obilnog plavljenja za vrijeme svake veće kiše. Projektna dokumentacija je spremna, Grad će biti glavni investitor, a partneri projekta su ŽUC i Lučka uprava. Gradonačelnik Bilić izvijestio je kako radove očekuje do kraja godine. Investicija podrazumijeva obnovu prometnice i infrastrukture, uređenje nogostupa i parkinga te zelene zone. Ime Vinka Coce, jednog od najvećih trogirskih glazbenika, bit će predloženo za ovu novu dužobalnu šetnicu, čime će ovaj prostor dobiti i posebnu simboličku vrijednost. Projekt će donijeti potpuno novo lice jednoj od najfrekventnijih gradskih zona te građanima i posjetiteljima ponuditi kvalitetniji javni prostor uz more.

"Ovo nije samo komunalni projekt nego stavljanje javnog prostora u kvalitetniju funkciju, ulog u ljepšu destinaciju i u najvrjednije što imamo, a to je obalni pojas. Vjerujem da će šetnica postati jedno od najljepših i građanima najdražih mjesta u gradu, baš kao što je sada nedavno uređena šetnica na Brigima“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Posebno zanimanje vijećnika izazvala je tema prometnice prema Arbaniji, projekta u nadležnosti Hrvatskih cesta koji godinama predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih prioriteta za stanovnike Čiova.

Gradonačelnik Ante Bilić rekao je kako je projekt ušao u završnu fazu pripreme. Lokacijska dozvola očekuje se uskoro, a potom slijedi potpisivanje sporazuma o financiranju između Grada Trogira, Hrvatskih cesta i HEP-a, koji se u međuvremenu uključio u projekt zbog planiranih infrastrukturnih zahvata, što je dijelom utjecalo na dulje trajanje pripreme.

Potom slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, čime će biti ispunjeni preduvjeti za početak realizacije jedne od najiščekivanijih prometnih investicija na području grada.

Gradsko vijeće usvojilo je i rebalans gradskog proračuna kojim su usklađena sredstva za provedbu investicija koje su u tijeku te pripremu novih projekata. Gradonačelnik je istaknuo kako se najveći dio izmjena odnosi upravo na razvojnu komponentu proračuna i projekte koji će u narednom razdoblju biti vidljivi građanima kroz ulaganja u prometnu, komunalnu i javnu infrastrukturu.