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Čini se da Thompsonova supruga voli Oliverove pjesme, opet je na trajektu za Velu Luku

Trajekt je pun zaljubljenika u Oliverove pjesme

Na trajektu Marko Polo, koji je danas zaplovio prema Korčuli uz tradicionalni koncert posvećen Oliveru Dragojeviću, među brojnim putnicima našla se i Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Sandra je snimljena tijekom plovidbe, a njezina se prisutnost brzo primijetila među putnicima koji su se okupili na posebnom glazbenom događaju na moru. Trajekt je i ove godine privukao veliki broj ljubitelja Oliverove glazbe, koji su uživali u nastupima i atmosferi ispunjenoj pjesmom.

Oliverove pjesme zaplovile morem: Na trajektu Marko Polo počeo koncert u čast legendarnog glazbenika

Podsjetimo, Sandra Perković i ranije je bila viđena na istoj plovidbi. I prošle godine snimljena je na trajektu koji je išao put Vele Luke, kada je putovala u društvu prijateljica.

Ovogodišnji koncert na moru dio je programa posvećenog Oliveru Dragojeviću, a nastupi Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz pratnju Ante Gelo Banda dodatno su obogatili posebno putovanje prema Korčuli.

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