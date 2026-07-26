Čini se da Thompsonova supruga voli Oliverove pjesme, opet je na trajektu za Velu Luku

Na trajektu Marko Polo, koji je danas zaplovio prema Korčuli uz tradicionalni koncert posvećen Oliveru Dragojeviću, među brojnim putnicima našla se i Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Sandra je snimljena tijekom plovidbe, a njezina se prisutnost brzo primijetila među putnicima koji su se okupili na posebnom glazbenom događaju na moru. Trajekt je i ove godine privukao veliki broj ljubitelja Oliverove glazbe, koji su uživali u nastupima i atmosferi ispunjenoj pjesmom.

Podsjetimo, Sandra Perković i ranije je bila viđena na istoj plovidbi. I prošle godine snimljena je na trajektu koji je išao put Vele Luke, kada je putovala u društvu prijateljica.

Ovogodišnji koncert na moru dio je programa posvećenog Oliveru Dragojeviću, a nastupi Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz pratnju Ante Gelo Banda dodatno su obogatili posebno putovanje prema Korčuli.