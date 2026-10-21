Cinehill stiže u Split: Tri dana vrhunskog filma u Zlatnim vratima, većinu ovih naslova nećete moći pogledati u domaćim kinima

Ljubitelji filmske umjetnosti u Splitu od 22. do 24. listopada dolaze na svoje. U Kinoteci Zlatna vrata gostuje Cinehill film festival, nekada poznat kao Motovun Film Festival, koji splitskoj publici donosi izbor najboljih ostvarenja iz ovogodišnjeg programa. Tijekom tri dana bit će prikazano pet filmova, a posebnost ovog gostovanja jest činjenica da većina naslova neće biti dostupna u redovitoj domaćoj kinodistribuciji.

Program započinje u četvrtak, 22. listopada, projekcijom meksičkog filma „Muhe”, dvostrukog pobjednika ovogodišnjeg Cinehilla. Uvodnu riječ prije projekcije održat će filmski kritičar i selektor festivala Jurica Pavičić.

Festival otvara nagrađivani meksički film

Prva projekcija na rasporedu je u četvrtak u 20 sati, kada će publika imati priliku pogledati film „Muhe” (Moscas) redatelja Fernanda Eimbckea.

Riječ je o humornoj, gorko-slatkoj priči o dječaku koji se neočekivano uvlači u život gunđave stanodavke. Film je snimljen 2026. godine u Meksiku, traje 99 minuta, a na Cinehillu je osvojio dvije nagrade.

Petak donosi neobičnu filmsku avanturu i napeti triler

U petak, 23. listopada, na rasporedu su dvije projekcije.

U 18 sati prikazuje se „Kokoš” (Kota), film mađarskog redatelja Györgya Pálfija iz 2025. godine. Ova neobična filmska odiseja vodi gledatelje kroz modernu Grčku iz perspektive kokoši koja bježi s farme i upada u niz nepredvidivih nevolja. Film traje 98 minuta, a nastao je u mađarskoj, njemačkoj i grčkoj koprodukciji.

U 20 sati slijedi španjolsko-francuski film „Tigrovi” (Los Tigres) redatelja Alberta Rodrígueza. Ova napeta podvodna kriminalistička avantura prati brata i sestru, profesionalne ronioce, koji u olupini broda otkrivaju veliku količinu kokaina. Film iz 2025. godine traje 109 minuta.

Subota donosi festivalski hit i neobični horor

Posljednjeg dana gostovanja, u subotu 24. listopada, publiku očekuju još dva zanimljiva filmska naslova.

U 17:30 sati prikazuje se poljski film „Ministranti” (Ministranci) redatelja Piotra Domalewskog. Riječ je o jednom od velikih hitova ovogodišnjeg festivala, koji prati skupinu dječaka koji otkrivaju da crkveni milodari završavaju u pogrešnim rukama te odlučuju sami ispraviti nepravdu. Film je snimljen 2025. godine i traje 110 minuta.

Festival u 20 sati zatvara američki film „Tinejdžerski seks i smrt u kampu Miasma” (Teenage Sex and Death at Camp Miasma) redateljice Jane Schoenbrun.

Ovaj queer metahoror iz 2026. godine privukao je pozornost na svjetskoj nezavisnoj filmskoj sceni, a u glavnim ulogama nastupaju Gillian Anderson i Hannah Einbinder. Film traje 112 minuta.

Jedinstvena prilika za splitsku publiku

Gostovanje Cinehill film festivala u Kinoteci Zlatna vrata posebno je zanimljivo zbog činjenice da većina prikazanih filmova neće biti dostupna u redovitoj hrvatskoj kinodistribuciji.

Tijekom tri dana splitska će publika tako imati priliku upoznati raznoliku suvremenu svjetsku kinematografiju, od nagrađivanih drama i neobičnih komedija do kriminalističkih trilera i eksperimentalnog horora.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sedme umjetnosti da im se pridruže na projekcijama i iskoriste priliku za gledanje filmskih ostvarenja koja se rijetko mogu vidjeti na velikom platnu u domaćim kinima.