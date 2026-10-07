Čilić dobro krenuo pa naglo stao: Britanac ga izbacio sa šangajskog Mastersa

Marin Čilić nije uspio pobjedom obilježiti povratak na teren nakon gotovo dva mjeseca stanke. Najbolji hrvatski tenisač, trenutačno 80. igrač ATP ljestvice, zaustavljen je već u prvom kolu Masters 1000 turnira u Šangaju.
Bolji od Čilića bio je 24-godišnji Britanac Arthur Fery, 37. tenisač svijeta, koji je slavio sa 7-6 (2), 6-1 nakon 92 minute igre.
Čiliću je ovo bio prvi meč nakon stanke uzrokovane ozljedom mišića stražnje strane natkoljenice, a početak susreta pokazao je da je hrvatski tenisač imao priliku odvesti dvoboj u potpuno drugom smjeru.
Čilić imao set-loptu
Marin je prvi stigao do oduzetog servisa i poveo 4-2, no prednost nije dugo trajala. Fery je odmah u sljedećem gemu uzvratio breakom, a potom poravnao rezultat na 4-4.
Nova velika prilika Čiliću se otvorila pri rezultatu 5-4. Došao je do break-lopte koja je ujedno bila i set-lopta. Dobrim reternom otvorio je poen, ali je izmjenu završio pogreškom iz forhenda.
Pokazalo se da je to bio jedan od ključnih trenutaka meča.
Prvi set otišao je u tie-break, a u njemu je Britanac bio uvjerljiv. Čiliću je prepustio samo dva poena i napravio veliki korak prema pobjedi.
Fery dominirao u drugom setu
Nakon izgubljenog prvog seta Čilićeva igra značajno je pala. Fery je osvojio prvih pet gemova druge dionice i praktički riješio pitanje pobjednika.
Hrvatskom tenisaču probleme je stvarao drugi servis, posebno nakon što mu se smanjio postotak ubačenog prvog servisa. Britanac je to iskoristio i s dva breaka u drugom setu priveo susret kraju.
Čilić je nakon propuštene set-lopte u prvom setu do završetka dvoboja uspio osvojiti još samo dva gema.
Fery je tako u svom debitantskom nastupu na Mastersu u Šangaju izborio drugo kolo, u kojem će igrati protiv Rusa Karena Hačanova.
Za Čilića je ovo bio 13. nastup na šangajskom Mastersu, a deveti put natjecanje je završio već nakon prvog odigranog susreta.
Njegov omjer pobjeda i poraza u 2026. godini sada iznosi 14-16.