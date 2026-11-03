"Cili razred je prsa od smija": Crni Ante ispričao što mu se dogodilo kad je progovorio splitski u zagrebačkoj školi

Ako ste se ikada iz Splita preselili u Zagreb, vjerojatno znate da je ponekad dovoljno izgovoriti samo nekoliko riječi kako biste privukli pozornost. Splitski naglasak teško je sakriti, a razlike u govoru između dva najveća hrvatska grada često su povod za dobronamjerne šale. Međutim, ono što je doživio Anthony Joseph Vilanca, poznatiji kao Crni Ante, nije mu ostalo u osobito lijepom sjećanju.

Popularni kreator sadržaja na društvenim mrežama, koji je odrastao u Splitu, prisjetio se svog prvog dana u zagrebačkoj srednjoj školi. Njegova priča počinje gotovo kao scena iz humorističnog filma, ali završava priznanjem da mu je to razdoblje života bilo iznimno teško.

"Doša sam iz Splita u Zagreb, ljudi me tu sprdaju zbog naglaska. Da vidite moj prvi dan srednje škole u Zagrebu", započeo je Ante, a zatim opisao što se dogodilo kada je prvi put ušao u novi razred.

"Otvorija san usta, a cili razred je prsa od smija"

Ante se dobro sjeća tog ulaska u učionicu. Kaže da je već unaprijed očekivao kako prilagodba na novu sredinu neće biti jednostavna, ali reakcija školskih kolega ipak je bila nešto posebno.

"Ja ulazin u razred, a razred nije ono običan bija. Prostorija je bila ko koloseum. Ja ulazin u razred i kad sam otvorija usta i progovorija hrvatski, svi su prsli od smija. Cili razred je prsa od smija", ispričao je.

Situaciju je, kaže, donekle očekivao. Ipak, nije imao mnogo izbora. U školu se moralo ići, bez obzira na to koliko mu je neugodno bilo pred nepoznatim ljudima.

"Već sam očekiva to, kad sam dolazija zna san da će bit najgore ikad. A neću ne uć, j**i ga. I uša san i ljudi su prsli od smija, mislin smišna je scena", prisjetio se.

Zatim je na svoj karakterističan način opisao kako je, prema njegovu viđenju, cijela situacija izgledala školskim kolegama.

"Uša im je crnčić u razred i priča po splitski."

Iako danas u toj sceni može pronaći i nešto komično, nastavak njegove priče otkriva koliko mu je zapravo bilo teško.

"Mrzija san svaku sekundu srednje, bilo je grozno...", zaključio je Ante.

Od splitskog Lučca do zagrebačkih školskih klupa

Anthonyjeva životna priča poprilično je zanimljiva. Rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama, majka mu je Splićanka, a otac podrijetlom iz Angole. Prve četiri godine života proveo je u Americi, nakon čega se preselio u Split, gdje je odrastao uz obitelj.

Djetinjstvo je proveo na Lučcu, pohađao je osnovnu školu u tom splitskom kvartu, a slobodno vrijeme uglavnom provodio igrajući nogomet i družeći se s prijateljima. Prvi razred srednje škole završio je u splitskoj prirodoslovnoj gimnaziji, a zatim se sa 16 godina, zajedno s majkom, preselio u Zagreb, gdje je nastavio školovanje.

Iako je rođen daleko od Dalmacije i odrastao uz različite kulturne utjecaje, Ante nikada nije skrivao koliko mu Split znači. U ranijim je razgovorima isticao da se osjeća Splićaninom, da mu je splitsko djetinjstvo ostalo u najljepšem sjećanju i da svoj naglasak nije izgubio ni nakon godina provedenih u Zagrebu.

Uostalom, tko ga prati na društvenim mrežama, dobro zna da njegov splitski govor nije nestao. Dapače, postao je jedan od prepoznatljivih dijelova njegova nastupa.

Nogomet, društvene mreže i velika popularnost

Crni Ante danas je jedno od poznatijih mladih lica hrvatske internetske scene. Popularnost je počeo graditi objavljivanjem zabavnih videa na TikToku, a posebno su mu pomogli nogometni sadržaji i snimke sa Svjetskog prvenstva u Katru 2022. godine.

Nogomet je, inače, njegova velika ljubav još od djetinjstva. Kao mladić ozbiljno se bavio tim sportom, no zdravstveni problemi povezani s anemijom otežali su mu nastavak profesionalne karijere. Okrenuo se stvaranju sadržaja, ali od nogometa nije odustao te i dalje sudjeluje u sportskim projektima i natjecanjima.

Njegova popularnost u međuvremenu je znatno narasla. U intervjuu iz listopada 2025. istaknuto je da je na društvenim mrežama okupio više od 400 tisuća pratitelja, a među sadržajima po kojima je prepoznatljiv nalaze se nogomet, izazovi, humor i svakodnevne situacije.

Velik dio njegove privlačnosti publici upravo je spontanost. Ante se ne libi našaliti na vlastiti račun, ispričati neugodnu situaciju ili pred kamerom napraviti nešto što mnogi drugi ne bi.

Splićanin ostaje Splićanin, čak i kad živi u Zagrebu

Iako danas Zagreb ima važno mjesto u njegovu životu, Split je ostao grad s kojim se posebno poistovjećuje. U ranijim intervjuima Ante je znao uspoređivati život u dva grada, od mentaliteta i svakodnevnih navika do izlazaka i godišnjih doba.

Zagreb mu, kaže, nudi više sadržaja tijekom zime, dok je Split za njega neusporedivo privlačniji tijekom ljeta. No ono što ga najviše povezuje s rodnim gradom nije samo more, nego i način života, prijatelji, obitelj, Hajduk i, naravno, govor.

Njegovo prisjećanje na srednju školu zato je istodobno duhovito i pomalo gorko. Danas se može nasmijati sceni u kojoj cijeli razred reagira na njegov splitski naglasak, ali ne skriva da mu je iza te anegdote ostalo vrlo neugodno iskustvo.

A za sve koji Splićane u Zagrebu još uvijek zadirkuju zbog naglaska, Antina priča možda je i mali podsjetnik: ono što je jednome dobra baza, drugome ne mora biti nimalo smiješno.