Čileanac poharao luksuzne kuće i apartmane u Zagrebu i Splitu: Šteta veća od 800.000 eura

Zajednička istraga policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave splitsko-dalmatinske rezultirala je uhićenjem 35-godišnjeg državljanina Čilea, kojeg se sumnjiči za ukupno pet teških krađa provaljivanjem. Prema policijskim podacima, tri kaznena djela počinjena su na području Zagreba, a dva na području Splita, dok ukupna materijalna šteta premašuje 800.000 eura.

Istražitelji sumnjaju da je osumnjičeni tijekom srpnja pažljivo birao mete te se do njih dovozio taksijem kako bi prikrio svoje kretanje. Na području Zagreba između 4. i 17. srpnja provalio je u dvije kuće i jedan stan na Medveščaku i u Novom Zagrebu, koje koriste strani državljani te jedna hrvatska državljanka.

Prema policiji, nasilno je otvarao vrata terasa koristeći tjelesnu snagu i prikladan alat, nakon čega je ulazio u objekte i odnosio novac, nakit, odjeću, putne kofere te više novčanika za kriptovalute i internetske transakcije.

Dva tjedna kasnije, krajem srpnja i početkom kolovoza, isti obrazac navodno je primijenio i u Splitu. Na području Žnjana provalio je u dva apartmana u kojima su boravili strani državljani. Policija navodi da je oštetio balkonska vrata, ušao u apartmane, a potom stolcima blokirao izlazna vrata kako ga nitko ne bi ometao tijekom krađe.

Iz apartmana je, prema sumnjama istražitelja, otuđio odjeću, parfeme, nakit, kozmetiku, tehničku opremu te novčanike s dokumentima i novcem.

Zahvaljujući razmjeni operativnih saznanja između zagrebačke i splitske policije, utvrđen je identitet osumnjičenog te je potvrđena sumnja da stoji iza svih pet provala.

Policija je u ponedjeljak, 3. kolovoza, došla do informacije da se 35-godišnjak kreće iz smjera Splita prema Zagrebu. U koordiniranoj akciji uhićen je odmah po dolasku u Zagreb.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu podneseno posebno izvješće.