Cijenjena izložba fotografija „Objektivom u rock'n'roll #2“ stiže u Split

Što se dogodi kada isti glazbeni trenutak pogledate kroz dva potpuno različita fotografska oka? Odgovor stiže u Split s izložbom koncertne fotografije “Straight to R'n’R #2” (Objektivom u rock ‘n’ roll #2), koja će 14. listopada biti otvorena u Gradskog knjižnici Marka Marulića s otvorenjem u 18 sati.

Rock’n’roll, koncertna svjetla, energija publike i lica glazbenika koja traju tek djelić sekunde – sve ono što na koncertu prođe gotovo neprimjetno, koncertni fotografi pokušavaju uhvatiti u pravom trenutku. Upravo je to u središtu izložbe Anastazije Vržina i Željka Jelenskog, zajedničkog konceptualnog projekta koji je prvi put predstavljen prije 15 godina, a prošle godine dobio je svoj nastavak i novu interpretaciju. Koncept izložbe temelji se na svojevrsnom fotografskom dijalogu. S jedne strane je muška, a s druge ženska vizija koncertne fotografije. Jedan autor govori crno-bijelim jezikom, drugi kolorom. Željko Jelenski, koji je nažalost preminuo 2023. godine, bio je poznat po svojim crno-bijelim portretima, posebno jazz glazbenika, dok Anastazija Vržina njeguje izražajni koloristički rukopis s naglašenim kontrastima svjetla i sjene. Ideja za takvu izložbu rodila se, kako to često biva s dobrim idejama, sasvim spontano – u „foto pitu“, na mjestu gdje se koncertni fotografi najčešće i susreću.

U obnovljenom postavu ”Straight to R’n’R #2”, odnosno ”Objektivom u rock‘n’roll #2” koji se realizira s partnerom Ars Kopijom i kao svojevrsna posveta Željku Jelenskom, posjetitelji će moći vidjeti odabrane fotografije iz prvog postava, neke tehnički i vizualno prilagođene, ali i dosad neizlagane radove. Na fotografijama će se, među ostalima, naći Nick Cave, Rammstein i Macy Gray, kao i modificirani radovi s motivima Rogera Watersa, Santane, Skunk Anansie, Billyja Idola, Faithlessa i Massive Attacka. Od originalnih fotografija ponovno su tu Shakira, Lenny Kravitz, Massimo, Parni valjak, Bon Jovi, Tarja Turunen, Iggy Pop i dr.

A za one koji na otvorenje 14. listopada u 18 sati dođu – postoji i dodatni razlog. Posjetitelje očekuje tombola, a nagrada je kopija jednog od izložbenih primjeraka.

Fotografski parovi bit će predstavljeni na formatima 50 x 70 centimetara, stvarajući svojevrsni vizualni razgovor između dva autora i njihovih pogleda na istu glazbenu energiju.

Ovogodišnja turneja izložbe započela je u Dubrovniku, nastavila se u Bjelovaru, sada stiže u Split, potom se seli u Vukovar, a završetak je u Zagrebu u prosincu ove godine.