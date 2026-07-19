Cijene za finale SP-a eksplodirale

Najveći sportski spektakl na svijetu doživljava svoj vrhunac na stadionu New York New Jersey, no ako ste u posljednji tren poželjeli uživo svjedočiti povijesnom okršaju između Argentine i Španjolske, morat ćete biti multimilijunaš, pišu Sportske novosti.

Naime, manje od 24 sata prije početka utakmice cijene na preprodajnom tržištu doslovno su eksplodirale, a najskuplje ulaznice prešle su nevjerojatnu granicu od 2,3 milijuna dolara, čime je ovaj finale i službeno postao najskuplji sportski događaj u povijesti SAD-a.

Dok su u petak na službenoj FIFA-inoj platformi bile dostupne tek rijetke preostale ulaznice po cijeni od oko 32.000 dolara, u subotu ih tamo više nije bilo. Svi koji su ostali "kratkih rukava" morali su se okrenuti FIFA-inoj platformi za preprodaju, gdje su se cijene kretale od "skromnih" 10.000 dolara pa sve do spomenutih 2,3 milijuna dolara, piše Al Jazeera.

Čak je i prosječna cijena ulaznice na platformi SeatGeek iznosila vrtoglavih 11.000 dolara, što je za osam posto skuplje od dosadašnjeg rekordera – Super Bowla 2024. godine.

Stručnjaci objašnjavaju kako je FIFA primijenila takozvani sustav "dinamičnih cijena" (cijene se mijenjaju u stvarnom vremenu ovisno o potražnji), ali i strategiju "spore prodaje". Organizatori bi namjerno puštali ulaznice "na kapaljku" kako bi stvorili privid lažne nestašice i natjerali navijače na paniku i trenutačnu kupnju po apsurdnim cijenama.

Koliko je ovo prvenstvo skupo, najbolje pokazuje podatak da su najjeftinije ulaznice za grupnu fazu u SAD-u iznosile 575 dolara, što je više nego dvostruko skuplje od najskupljih ulaznica za grupnu fazu na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Iako su uoči turnira postojali ozbiljni strahovi da će visoke cijene, strogi vizni režim SAD-a i unutarnja politička previranja odvratiti navijače, FIFA-ino kockanje itekako se isplatilo.

Podaci pokazuju da je više od polovine od ukupno 72 utakmice grupne faze bilo rasprodano do posljednjeg mjesta, dok je na ostalim susretima nedostajalo svega nekoliko stotina navijača do punog kapaciteta. Ukupno je u preliminarnoj fazi bilo popunjeno nevjerojatnih 99,7 posto kapaciteta stadiona. Navijači su pokazali da su, unatoč kritikama, spremni platiti koliko god je potrebno.

Ekspanzija turnira na 48 reprezentacija i vrhunska kvaliteta nogometa (u polufinalu su se prvi put našle četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta) lansirali su interes u nebesa. K tome, ovo je vrlo vjerojatno posljednji Messijev nastup na Svjetskim prvenstvima, što je stvorilo dodatni pritisak na potražnju.

Međutim, ovakav razvoj događaja izazvao je i oštre kritike javnosti. Labava američka pravila na tržištu preprodaje (za razliku od Meksika, gdje je preprodaja iznad nominalne cijene zabranjena) omogućila su spekulantima da diktiraju uvjete.

Aktivisti za ljudska prava i udruge navijača upozoravaju na to da je obećanje predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o "najinkluzivnijem prvenstvu dosad" palo u vodu.

– Ovo je postalo Svjetsko prvenstvo samo za sretnu i bogatu manjinu. Europljani koji imaju visoku kupovnu moć i ne trebaju vizu za SAD mogu si priuštiti ove iznuđivačke cijene, dok je za ostatak svijeta i prave navijače turnir ostao potpuno nedostupan – zaključio je Ronan Evain, izvršni direktor udruge Football Supporters Europe, prenose Sportske novosti.

Nogomet se tako ubrzano transformira iz sporta "radničke klase" u luksuznu zabavu za najbogatije...