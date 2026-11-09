Cijene u Hrvatskoj sve više rastu, a mi i dalje trošimo 'šakom i kapom': Novi podaci otkrivaju što je najviše poskupjelo

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) otkrivaju nastavak rasta cijena u hrvatskoj poljoprivredi. Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2026. bile su čak 55,9 posto više nego 2020. godine, dok su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasle za 3,9 posto.

Posebno se ističe rast cijena biljnih proizvoda, koje su u odnosu na 2020. godinu porasle za čak 60 posto, a u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine za sedam posto.

Vino i povrće sve skuplji, maslinovo ulje pojeftinilo

Prema podacima DZS-a, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine najviše su porasle proizvođačke cijene vina, i to za 14 posto. Krmno bilje poskupjelo je za 13,5 posto, a skupina povrća, cvijeća i sadnica za 9,3 posto.

Kada je riječ isključivo o povrću, cijene su porasle za 7,7 posto, dok je voće poskupjelo za 3,9 posto.

S druge strane, zanimljiv podatak dolazi iz sektora maslinarstva. Proizvođačke cijene maslinova ulja pale su za 13,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iako su još uvijek 57,4 posto više nego 2020. godine.

Velike promjene i u stočarstvu

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda u drugom tromjesečju 2026. bile su 52,4 posto više nego 2020. godine, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasle su za 1,4 posto.

Najveći rast među važnijim stočarskim kategorijama zabilježen je kod goveda, čije su cijene porasle za 12,1 posto. Cijene ovaca i koza povećane su za 13,1 posto, a konzumnih jaja za 7,7 posto.

Istodobno su proizvođačke cijene svinja pale za čak 19,7 posto, dok je mlijeko pojeftinilo za jedan posto.

Troškovi poljoprivrednika snažno rastu

Posebno zabrinjavaju podaci o troškovima poljoprivredne proizvodnje.

Cijene dobara i usluga koje poljoprivrednici koriste u svakodnevnoj proizvodnji porasle su za 8,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a čak 54,9 posto u odnosu na 2020. godinu.

Najveći godišnji rast zabilježen je kod energije i maziva, čije su cijene porasle za čak 66,6 posto. Gnojivo je poskupjelo za 14,7 posto, a stočna hrana za 2,7 posto.

U usporedbi s 2020. godinom energija i maziva skuplji su za čak 141,9 posto, dok su cijene gnojiva više za 105,9 posto.

Ovi podaci pokazuju koliko su se u posljednjih nekoliko godina promijenili uvjeti proizvodnje hrane u Hrvatskoj. Pritom je važno naglasiti da je riječ o proizvođačkim cijenama, a ne o maloprodajnim cijenama koje građani plaćaju u trgovinama.