Cijene u Hrvatskoj i dalje rastu: Inflacija 3,9 posto, evo što je najviše poskupjelo

Potrošačke cijene u Hrvatskoj nastavile su rasti i u srpnju. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), cijene dobara i usluga bile su u prosjeku 3,9 posto više nego u srpnju prošle godine.

U usporedbi s lipnjem situacija je nešto povoljnija – ukupna razina potrošačkih cijena smanjena je za 0,2 posto.

Stanovanje i energenti predvode poskupljenja

Najizraženiji godišnji rast zabilježen je u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva. Cijene su u toj skupini u odnosu na prošlogodišnji srpanj skočile 12,2 posto.

Značajno je poskupio i prijevoz, za 8,2 posto, dok su restorani i smještajne usluge bili 6,3 posto skuplji nego godinu ranije.

Rast cijena zabilježen je i u zdravstvu, gdje iznosi 4,9 posto. Osiguranje i financijske usluge poskupjeli su 3,9 posto, a alkoholna pića i duhan 3,7 posto.

S druge strane, odjeća i obuća na godišnjoj su razini pojeftinili 4,2 posto. Nešto niže nego lani bile su i cijene hrane i bezalkoholnih pića, i to za 0,1 posto.

Odjeća i obuća u samo mjesec dana pojeftinili 13 posto

Usporede li se srpanj i lipanj, najveće poskupljenje vidljivo je kod restorana i smještajnih usluga, čije su cijene porasle 3,4 posto. Rekreacija, sport i kultura skuplji su 1,9 posto, a prijevoz 0,9 posto.

Ukupnom mjesečnom padu cijena najviše je, pak, pridonijelo sezonsko pojeftinjenje odjeće i obuće. Njihove su cijene u odnosu na lipanj pale čak 13 posto.

Promatrajući glavne komponente indeksa na godišnjoj razini, energija je poskupjela 12,1 posto, dok su cijene usluga porasle 8,5 posto.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, koji omogućuje usporedbu s ostalim članicama Europske unije, pokazuje godišnji rast cijena od 3,6 posto. Prema tom pokazatelju, cijene su u odnosu na lipanj porasle 0,6 posto.