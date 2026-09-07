Cijene stanova ne prestaju rasti: Pogledajte za koliko je poskupio kvadrat u novogradnjama

Cijene novih stanova u Hrvatskoj nastavile su rasti i u prvoj polovici 2026. godine. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječan četvorni metar prodane novogradnje dosegnuo je 2.994 eura.

U usporedbi s prvih šest mjeseci prošle godine riječ je o rastu od 8,7 posto, dok je u odnosu na drugu polovicu 2025. prosječna cijena povećana za 4,6 posto.

U Zagrebu kvadrat premašio 3.500 eura

Najizraženiji rast bilježi Zagreb. Prosječna cijena četvornog metra novog stana u glavnom gradu iznosila je 3.518 eura, čak 18,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na drugu polovicu 2025. cijene su porasle za 2,6 posto.

U ostalim hrvatskim naseljima za kvadrat novogradnje u prosjeku je trebalo izdvojiti 2.754 eura. To je 9,7 posto više nego godinu ranije te pet posto više nego u drugoj polovici prošle godine.

Kada se iz statistike izuzmu stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje (POS), prosječna cijena dodatno raste. Novi stanovi koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe u prosjeku su koštali 3.012 eura po četvornom metru.

Na godišnjoj razini riječ je o povećanju od 8,9 posto, a u odnosu na drugu polovicu 2025. od 4,4 posto.

U toj kategoriji Zagreb ponovno prednjači. Prosječna cijena kvadrata dosegnula je 3.554 eura, gotovo 20 posto više nego u prvom polugodištu prošle godine. U ostalim naseljima prosjek je iznosio 2.766 eura, uz godišnji rast od 9,4 posto.

POS znatno jeftiniji, ali takvih stanova gotovo da nema

Znatno niže cijene bilježe se kod stanova iz POS-a. Njihov je prosječni četvorni metar u prvih šest mjeseci ove godine iznosio 1.410 eura.

To je 13,3 posto više nego u istom razdoblju 2025., ali 13,1 posto manje u odnosu na drugu polovicu prošle godine.

Ipak, njihov udio u ukupnoj prodaji novih stanova bio je vrlo malen.

Prema podacima DZS-a, tijekom prvih šest mjeseci 2026. u Hrvatskoj je prodano ukupno 1.618 novih stanova. Od toga ih je 530 prodano u Zagrebu, a 1.088 u ostalim naseljima.

Samo 15 prodanih stanova bilo je iz programa POS-a, dok su preostala 1.603 stana prodala trgovačka društva i druge pravne osobe.