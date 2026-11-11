CIJENE OTIŠLE U NEBO U Hrvatskoj zabilježen rast od čak 125 posto, evo što je najviše poskupjelo

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Hrvatskoj nastavile su rasti. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u listopadu 2026. bile su 8,9 posto više nego u istom mjesecu prošle godine. Na domaćem tržištu rast je još izraženiji i iznosi čak 10,4 posto.

Državni zavod za statistiku objavio je u srijedu, 11. studenoga, nove podatke o kretanju proizvođačkih cijena industrije. Oni pokazuju da su cijene industrijskih proizvoda u listopadu porasle za 0,3 posto u odnosu na rujan, dok je na godišnjoj razini zabilježen rast od 8,9 posto.

Još veći rast zabilježen je na domaćem tržištu, gdje su proizvođačke cijene u odnosu na listopad prošle godine porasle za 10,4 posto. U usporedbi s prethodnim mjesecom više su za 0,3 posto.

Energija prednjači po rastu cijena

Posebno se ističe rast proizvođačkih cijena u kategoriji Energije. U listopadu su one bile čak 30,1 posto više nego godinu dana ranije, dok su u odnosu na rujan porasle za jedan posto.

Na domaćem tržištu proizvođačke cijene Energije na godišnjoj su razini porasle za 24,2 posto, a na nedomaćem tržištu za čak 94,9 posto.

Podaci pokazuju da je upravo Energija ključan čimbenik ukupnog rasta. Kada se ona isključi iz izračuna, proizvođačke cijene industrije u listopadu bile su samo 0,7 posto više nego godinu ranije, dok su u odnosu na rujan ostale nepromijenjene.

Veliki rast u rudarstvu i vađenju

Prema industrijskim područjima, najveći godišnji rast proizvođačkih cijena zabilježen je u rudarstvu i vađenju, i to čak 60,3 posto.

U prerađivačkoj industriji cijene su na godišnjoj razini porasle za 8,3 posto, u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,8 posto, a u djelatnosti opskrbe vodom za 1,2 posto.

Posebno se izdvaja vađenje sirove nafte i prirodnog plina, gdje su proizvođačke cijene na domaćem tržištu porasle za čak 125 posto u odnosu na listopad prošle godine.

Istodobno su proizvođačke cijene u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda na ukupnom tržištu bile 96,3 posto više nego godinu ranije.

Što je s prehrambenim proizvodima?

Za razliku od snažnog rasta cijena u energetskim djelatnostima, u proizvodnji prehrambenih proizvoda zabilježen je pad proizvođačkih cijena.

Na domaćem tržištu one su u listopadu bile 2,5 posto niže nego godinu ranije, dok su na ukupnom tržištu pale za 1,7 posto.

S druge strane, proizvođačke cijene pića na ukupnom tržištu porasle su za 1,6 posto, a u proizvodnji tekstila za 2,9 posto.

Mogu li se promjene preliti na potrošače?

Proizvođačke cijene pokazuju koliko proizvođači naplaćuju svoje industrijske proizvode, a ne koliko građani plaćaju robu u trgovinama.

Ipak, riječ je o važnom gospodarskom pokazatelju jer promjene troškova u proizvodnji mogu utjecati na cijene u kasnijim fazama prodaje.

DZS u metodološkim objašnjenjima navodi da indeks proizvođačkih cijena industrije može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što ona dođu do potrošača.

Najnoviji podaci tako pokazuju da je rast industrijskih cijena u Hrvatskoj i dalje snažno povezan s energetskim sektorom, dok su promjene cijena u ostatku industrije znatno umjerenije.