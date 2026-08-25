Cijene nafte pale ispod 90 dolara, tržište zasad mirnije zbog američkog pristupa Iranu

Cijene nafte na međunarodnim tržištima osjetno su pale te se barelom ponovno trguje ispod granice od 90 dolara. Trgovci su procijenili da najavljeni američki gospodarski pritisak na Iran u ovom trenutku predstavlja manju prijetnju globalnoj opskrbi od mogućeg daljnjeg širenja oružanih sukoba na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela oko podneva spustila se na 89,46 dolara, što je 2,71 dolar manje u odnosu na prethodno zatvaranje. Na američkom tržištu barel je istodobno pojeftinio za 2,56 dolara, na 82,45 dolara.

Washington pojačava gospodarski pritisak

Američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak je predstavio nove mjere kojima Washington želi dodatno ograničiti gospodarske veze Irana s ostatkom svijeta. Pritom nije precizirao koje bi države mogle biti obuhvaćene sankcijama niti kada bi one trebale početi vrijediti.

SAD je upozorio zemlje koje posluju s Iranom da bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama ako ne prekinu takve veze. Same kaznene mjere, međutim, nisu odmah uvedene.

Iran je najavio odgovor na američke poteze, istodobno izrazivši očekivanje da će njegovi ključni trgovinski partneri odoljeti pritisku iz Washingtona.

Iako je američki ministar obrane Pete Hegseth poručio da mogućnost uporabe vojne sile nije potpuno isključena, fokus Washingtona zasad se pomiče prema gospodarskim mjerama. Upravo je to, prema analitičarima, smanjilo dio straha od novih poremećaja u opskrbi naftom.

Ole Hansen iz Saxo Banka ocijenio je da najavljene sankcije nisu bile toliko oštre koliko se na tržištu očekivalo, što je pridonijelo padu cijena.

Hormuški tjesnac i dalje razlog za oprez

Napetosti ipak nisu nestale. Iran i dalje ima mogućnost ometanja pomorskog prometa, zbog čega tržište u cijenu nafte i dalje uračunava određeni geopolitički rizik.

Dodatnu zabrinutost izazvao je incident u blizini Omana, gdje je u utorak tanker pogođen neidentificiranim projektilom i onesposobljen.

Posebna pozornost usmjerena je na Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata. Najnoviji podaci pokazuju da su kroz njega prošla samo dva tankera, najmanje od početka svibnja, a oba su plovila prema Perzijskom zaljevu.

Poremećaji izazvani sukobima na Bliskom istoku već su potaknuli pojedine države na korištenje komercijalnih i strateških zaliha nafte.

OPEC zbog obilježavanja blagdana u muslimanskom svijetu nije objavio podatke o cijeni svoje naftne košarice za ponedjeljak.