CIJENE IDU GORE Bijes splitskih umirovljenika zbog novog poskupljenja: "Ovo je harač, ljudi danima ne spavaju"

Najavljeno poskupljenje smještaja u domovima za starije i nemoćne na području Splitsko-dalmatinske županije izazvalo je žestoke reakcije umirovljenika i Hrvatske stranke umirovljenika. Prema navodima splitskog HSU-a, cijene bi trebale porasti za čak 30 posto, a pojedinim korisnicima mjesečni račun mogao bi se približiti iznosu od tisuću eura.

O toj temi u četvrtak je na konferenciji za medije u Splitu govorio predsjednik HSU-a Grada Splita dr. Luka Roguljić, zajedno s korisnicima domova koji tvrde da ih je najava novog poskupljenja ozbiljno uznemirila. "Radi se o novonajavljenom poskupljenju u domovima za starije i nemoćne u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 30 posto. To je novi harač Splitsko-dalmatinske županije. Mi kao HSU ne vidimo razloga zašto se to radi ljudima čije su mirovine ionako jako niske", kazao je Roguljić.

"Ljudi kažu da danima ne spavaju"

Prema njegovim riječima, najava povećanja cijena među korisnicima je izazvala strah i nesigurnost. "Ljudi su zastrašeni, psihološki učinak na njih je jako velik. Kažu da ne spavaju već danima. Splitsko-dalmatinska županija, kao jedna od najbogatijih, ne vidi razlog zašto ovo radi umirovljenicima", poručio je.

Roguljić tvrdi kako nema opravdanja za tako veliko povećanje cijena te podsjeća na financijsku pomoć države i poslovanje pojedinih domova. "Vlada RH pustila je 700.000 eura za materijalne i ovakve troškove, a Dom Zenta posluje pozitivno. Zašto se sada ljudima izbija svaki euro iz džepa? Prosječna mirovina je negdje između 500 i 600 eura", kazao je. Postavio je i pitanje koliko će daleko rast cijena u budućnosti otići. "Hoće li ljudi ubuduće plaćati 1.000 ili 1.500 eura smještaj u državnom socijalnom domu? Do koje razine ovo ide? Cijena mora biti 80 posto njihove mirovine", rekao je Roguljić.

Roguljić: "U dvije godine cijena je porasla 80 posto"

Predsjednik splitskog HSU-a osvrnuo se i na budući dom na Duilovu, poručivši kako očekuje da će taj objekt prvenstveno služiti potrebama starijih građana. "Nadam se da će novi dom na Duilovu služiti ljudima i da će im biti na korist. Sada ići na poskupljenje od 30 posto nema smisla i ja ću se boriti na sve načine da se ovo ne dogodi", poručio je.

Roguljić tvrdi da druge sredine nisu pribjegle sličnim povećanjima cijena. "Brojni nisu poskupjeli. Grad Zagreb ne harači, Splitsko-dalmatinska županija harači. U dvije godine cijena se digla 80 posto. Splitsko-dalmatinska županija financira se od svih nas i ovako se razbacivati s poskupljenjima je u najmanju ruku bezobrazno", kazao je.

Korisnik doma: "Plaćamo 728 eura, sada će biti 980"

Posebno emotivno na konferenciji je govorio Ante (Tonći) Bajić, korisnik doma za starije, koji je na konkretnom primjeru opisao što bi povećanje cijene značilo za njegov mjesečni budžet. "Plaćamo 728 eura, a sada će izaći 980 eura. Mogu kupiti kartu i ići na selo. Hrvatska boluje od inflacije. Vidjeli ste kako se brinu o starcima, a nama se sprema izlaz iz doma", kazao je Bajić. Smatra kako za takvo povećanje cijena nema opravdanja. "Ovo nema razloga, to je drskost kakve nema, toga nema nigdje. Naša županija je bogata u svakom pogledu. Ovo nema smisla za ono što nam se nudi", poručio je.

Bajić je kritizirao i odnos županijskih političara prema korisnicima domova. "Godinama sam u domu. Nitko od njih, ni Blaženko Boban ni Ante Sanader, nije sjeo za ručak s nama. Vidite u kakvoj smo socijalnoj kategoriji", zaključio je. Iz HSU-a su najavili kako će se protiv povećanja cijena boriti svim raspoloživim političkim sredstvima, uz poruku da trošak rastućih cijena ne smije ponovno pasti na leđa umirovljenika, među kojima mnogi već sada s teškoćama podmiruju osnovne životne troškove.